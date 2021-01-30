Máy xét nghiệm COVID-19 mới mua đã hỏng, Đắk Nông phải đi xét nghiệm nhờ

Xã hội 30/01/2021 20:49

Giữa lúc tình hình dịch bệnh tại các tỉnh Tây Nguyên đang căng thẳng sau khi phát hiện các trường hợp dương tính tại tỉnh Gia Lai, máy xét nghiệm Covid-19 của tỉnh Đắk Nông bất ngờ "gặp sự cố", ảnh hưởng đến công tác dập dịch.

Chiều nay ngày 30/1, một lãnh đạo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông xác nhận hệ thống máy xét nghiệm Covid-19 tại đây đang gặp vấn đề.

Được biết, máy xét nghiệm Covid-19 vẫn hoạt động bình thường trước đó. Nhưng đến ngày 28/1, máy bất ngờ gặp vấn đề. Bởi vậy, trong 2 ngày 29-30/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh phải gửi nhiều mẫu lên tỉnh Đắk Lắk nhờ xét nghiệm nhờ. Việc máy xét nghiệm bị hư hỏng đúng thời điểm cấp bách hiện nay đã ảnh hưởng đến công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Được biết, chiếc máy chỉ mới đưa vào sử dụng được 4 tháng, còn trong thời gian bảo hành. Hệ thống xét nghiệm RT-PCR của Đắk Nông được lắp đặt với giá trị khoảng 2 tỷ đồng.

xet nghiem covid-19
Hệ thống máy xét nghiệm SARS-CoV-2 của tỉnh Đắk Nông bị hỏng chỉ sau vài tháng đưa vào sử dụng

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Nông chia sẻ: "Chúng tôi hối liên tục nhưng đơn vị cung cấp mới báo ra Hà Nội để tìm xem lỗi gì rồi mới cử người vào sửa chữa. Do hãng sản xụất có trụ sở ngoài Hà Nội nên phụ kiện, linh kiện phải gửi ra đó".

Ngày 30/1, tỉnh Đắk Nông đang thực hiện cách ly tập trung nhiều trường hợp để phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể:

Trung tâm Y tế huyện Cư Jút đã cách ly 11 người dân có tiếp xúc gần với 2 trường hợp từ TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương vào dự đám cưới tại xã Nam Dong (huyện Cư Jút).

Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong cách ly tập trung 5 người đi từ huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh về.

Ngoài ra, một số trường hợp đi từ Campuchia về cũng thuộc diện xét nghiệm cách ly để phòng chống dịch Covid-19.

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