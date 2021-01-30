TP.HCM chưa liên lạc được với 250 hành khách đi chung chuyến bay với ca mắc COVID-19

Xã hội 30/01/2021 13:33

Hiện cơ quan chức năng chưa liên lạc được với 2 người có tiếp xúc gần trong vòng 5 hàng ghế và chưa có thông tin 251 người ở các hàng ghế khác trên chuyến bay cùng ca mắc COVID-19.

Sáng 30/1, TP.HCM phát hiện 1 ca dương tính với COVID-19 là nam thanh niên sinh năm 1993, quê Hải Dương. Anh này đã bay chuyến bay VN213 từ sân bay Nội Bài đến Tân Sơn Nhất vào lúc 15h ngày 28-1. 

Theo điều tra dịch tễ trên chuyến bay VN213, hiện nay đã xác định được 27 người có tiếp xúc gần trong 5 hàng ghế với bệnh nhân. Trong đó có 2 người không liên lạc được, 9 người đã về các tỉnh thành khác, 16 người ở TP.HCM đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. 

TP.HCM chưa liên lạc được với 250 hành khách đi chung chuyến bay với ca mắc COVID-19 - Ảnh 1
HCDC đề nghị tất cả hành khách đi trên chuyến bay trên liên hệ khai báo với cơ quan y tế địa phương - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, có 260 người ở các hàng ghế khác. Trong đó có 4 người ở Bạc Liêu, 5 người ở TP.HCM đã được cách ly xét nghiệm; 251 trường hợp còn lại đang chờ thông tin khai báo. 

Ngành y tế đã cách ly, lấy mẫu 3 người là thành viên tổ bay tại TP.HCM, 4 người đã về Hà Nội. 

Hiện nay, 1 người tiếp xúc gần với bệnh nhân tại nhà nghỉ đã có kết quả âm tính, còn những trường hợp liên quan khác đang chờ kết quả. 

Trước đó, tối muộn 29/1, ThS.BS Đinh Thị Hải Yến - trưởng khoa truyền thông giáo dục sức khỏe Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) - cho biết TP.HCM ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trên chuyến bay VN213 từ Nội Bài đến TP vào lúc 15h ngày 28/1.

HCDC đề nghị tất cả hành khách đi trên chuyến bay trên liên hệ khai báo với cơ quan y tế địa phương. Riêng các trường hợp sinh sống tại TP.HCM, hãy gọi số điện thoại đường dây nóng của trung tâm y tế quận huyện nơi cư trú để khai báo, được hướng dẫn cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

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Khách sạn nơi nam thanh niên từ Hải Dương vào lưu trú nghi nhiễm COVID-19 hiện đã được đóng cửa, những người có liên quan được cách ly.

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Từ khóa:   dịch Covid-19 cách ly khẩn cấp bệnh nhân nhiễm Covid-19

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