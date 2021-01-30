Nóng: Phát hiện ca nhiễm COVID-19 ở TP.HCM, cách ly khẩn cấp các F1

Cụ thể theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, vào lúc 18h ngày 29/1 TP.HCM xác định trường hợp bệnh nhân (BN) nam tên B.T.T. (SN 1993, quê Nam Sách, Hải Dương , lưu trú tại phòng 202 khách sạn N.Q. (Q11, TP.HCM) dương tính SARS-CoV-2.

Thông tin này được cho biết trong cuộc họp khẩn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM, diễn ra vào sáng 30/1.

Qua điều tra, được biết trưa 28/11 BN vào TP.HCM trên chuyến bay VN213, sau đó đi taxi về khách sạn. BN có tiếp xúc chủ khách sạn rồi đến quán cơm đường Thuận Kiều.

BN được đưa đi cách ly điều trị vào 23h ngày 28/11 tại Bệnh viện (BV) Q11 vì khai báo các triệu chứng ho, sốt, mất khứu giác. BN có tiếp xúc gần BN 1612 tại Hải Dương, đi cùng đám cưới và không mang khẩu trang.

Sau khi nghe người nhà báo BN 1612 nhiễm bệnh, bệnh nhân đã chủ động ra khai báo.

Khách sạn nơi nam thanh niên từ Hải Dương vào lưu trú hiện đã được đóng cửa, những người có liên quan được cách ly - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngay sau đó, ngành y tế đã tiến hành cách ly 4 người tại quán cơm, tài xế taxi, chủ khách sạn và 12 người liên quan cùng khách sạn với BN.

Về chuyến bay VN213, xác minh được 27 người tiếp xúc gần ở 5 hàng ghế, trong đó 2 người không liên lạc được, 9 người ở tỉnh, 16 người tại TP đã được cách ly.

260 trường hợp ở các hàng ghế khác đang xác minh và sàng lọc. Các thành viên tổ bay cũng đã đưa đi cách ly.

Tính đến nay có 11 người âm tính lần 1. Các trường hợp khác đang chờ kết quả xét nghiệm.

TP.HCM đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại khách sạn, khử khuẩn những vị trí có bệnh nhân và cách ly những người liên quan.

Hiện ngành chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những trường hợp khác để cách ly y tế, tiếp tục truy vết đến F2 và khoanh vùng những nơi bệnh nhân đến.

Đại diện Trung tâm Y tế quận 11 cho biết thêm, sau khi xác định BN T. có tiếp xúc gần với BN 1612, ngành y tế đã đưa BN đến cách ly tại khu cách ly của địa phương.

Đây là người thân của ca 1612 nhiễm COVID-19 mà Bộ Y tế công bố, vào Nam để đi đám cưới ở Đồng Nai.

Tuy nhiên khi vừa đến khách sạn đã nghe thông tin dịch bệnh nên tự nguyện khai báo.

Đến chiều 29/11 sau khi xác định dương tính, BN được đưa đến BV dã chiến Củ Chi. 16 trường hợp tiếp xúc gần tại địa phương đã được đưa vào cách ly và lấy mẫu.

12 trường hợp âm tính lần 1, các trường hợp khác đang chờ kết quả. Đồng thời qua truy vết, quận 11 phát hiện 11 trường hợp về từ vùng dịch Quảng Ninh và cũng được đưa đi cách ly lấy mẫu, cho kết quả âm tính

Trước đó vào tối 29/1, HCDC đã phát thông báo khẩn tìm các hành khách trên chuyến bay VN213 ra khai báo gấp vì có người nghi nhiễm COVID-19.

Sáng 30/1, Bộ Y tế công bố thêm 34 ca nhiễm COVID-19 mới trên cộng đồng tại Việt Nam.