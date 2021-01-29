Quảng Ninh: Một phụ nữ không đeo khẩu trang ở chợ bị phạt 2 triệu đồng

Cơ quan chức năng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với một người phụ nữ không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ngày 29/1, UBND phường Vàng Danh, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng trong lĩnh vực y tế đối với bà T. T. L. (47 tuổi, hộ kinh doanh làm may tại chợ Vàng Danh) do không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Bà L. ký biên bản vi phạm - Ảnh: Tuổi Trẻ

Hành vi vi phạm của bà L. diễn ra đúng thời điểm toàn tỉnh Quảng Ninh đang căng mình trong việc kiểm soát dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, bà L. đã chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng và ký biên bản nộp phạt theo quy định.

Theo Nghị định số 117/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, từ ngày 15-11-2020 người dân khi ra đường không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt từ 1-3 triệu đồng. Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cũng được điều chỉnh tăng.

Dự báo số ca nhiễm tăng cao, Bộ Y tế lập 3 bệnh viện dã chiến ở Hải Dương Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo các bộ phận liên quan thiết lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương, để thực hiện điều trị tại chỗ các ca bệnh.

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