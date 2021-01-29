Chiều 29/1 ghi nhận thêm 53 ca nhiễm COVID-19

Chiều 29/1, Bộ y tế ghi nhận thêm 53 ca nhiễm COVID-19.

Theo thông tin trên VnExpress, đến chiều nay (29/1), cả nước ghi nhận thêm 53 ca nhiễm COVID-19.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi với Tuổi Trẻ, với tình hình quyết liệt truy vết và thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống hiện nay thì khoảng 8 ngày nữa sẽ ngăn chặn được dịch lây lan.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết hơn 50 ca nhiễm chiều nay có thể là lần phát hiện lớn nhất còn lại trong đợt dịch này.

Chiều 29/1 ghi nhận thêm 50 ca nhiễm COVID-19 - Ảnh: Internet

Hôm qua 28/1, cơ quan y tế đã xét nghiệm một đợt lớn và phát hiện 16 ca, hôm nay khoanh vùng xét nghiệm tiếp và phát hiện 53 ca. Các khu vực còn lại sẽ được tiếp tục truy vết xét nghiệm nhưng dự đoán các đợt sau ca nhiễm sẽ ít dần.

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