TPHCM: Sẽ phạt người dân mắc COVID-19 mà trốn khai báo y tế

Chiều ngày 30/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.HCM đã tổ chức kêu gọi người dân tự giác khai báo y tế, đồng thời thông báo sẽ xử phạt nếu mắc Covid-19 mà trước đó không khai báo y tế để lây lan dịch.

Ngoài ra, CDC TPHCM yêu cầu người rời Hải Dương đến TP.HCM từ ngày 1/1/2021 phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Người dân từng tiếp xúc gần của các ca nhiễm hoặc từng đến các địa điểm dịch tễ do Bộ Y tế công bố phải cách ly tập trung đủ 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc.

Người dân từng có mặt tại thành phố Chí Linh, Hải Dương từ ngày 1 đến 14/1 phải xét nghiệm và theo dõi sức khỏe tại nhà đủ 21 ngày. Trường hợp người dân ở tại đây từ ngày 15 đến 27/1 thì sẽ phải xét nghiệm và cách ly tập trung ít nhất 14 ngày. Người từng làm việc hoặc đi qua sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh từ ngày 5 đến 14/1 sẽ xét nghiệm và theo dõi sức khỏe tại nhà đủ 21 ngày. Trường hợp có mặt tại đây từ ngày 15 đến 27/1, phải xét nghiệm và cách ly tập trung ít nhất 14 ngày.

Ngoài ra, người dân ở ngoài TP Chí Linh và ngoài sân bay Vân Đồn từ ngày 1/1 đến 27/1 chỉ cần khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ ngày rời vùng dịch, đồng thời, hạn chế tiếp xúc, thực hiện xét nghiệm khi có triệu chứng. TP.HCM kêu gọi người dân chủ động khai báo y tế - Ảnh minh họa: Internet Trong cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM hôm nay ngày 30/1, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, qua trao đổi với Cảng vụ hàng không miền Nam, mỗi ngày, sân bay Tân Sơn Nhất có 5 chuyến đến từ sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) với tổng cộng 750-800 hành khách trong thời gian qua. Trung bình, mỗi chuyến có 150-180 hành khách. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ thêm, sở này lên danh sách 1.253 du khách từ TP.HCM đến tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương thời gian qua. Trong đó, có 155 người về và đang lưu trú tại thành phố. Theo bà Hoa, các khách sạn, trung tâm hội nghị trên địa bàn thành phố nhận hàng loạt yêu cầu hủy tiệc tất niên, sự kiện. Các doanh nghiệp du lịch, lữ hành cũng chịu ảnh hưởng khi nhiều đoàn khách hủy, hoãn tour đã đặt. Chiều tối ngày 30/1, Bộ y tế vừa công bố thêm 28 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó 1 ca được cách ly ngay từ khi nhập cảnh. Tổng số ca nhiễm đến chiều 30/1: 1.767 Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 21.857, trong đó: - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 149 - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 19.995 - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.713. Tình hình điều trị: - 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1480, BN1483, BN1484, BN1485, BN1524, BN1530, BN1531, BN1537 - Số ca âm tính với SARS-CoV-2: + Lần 1: 6 + Lần 2: 4 + Lần 3: 3 - Số ca tử vong: 35 ca. - Số ca điều trị khỏi: 1.456 ca.

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