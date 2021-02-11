Hà Nội ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 là bé trai 2 tháng tuổi

Sáng 11/2, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận một bé trai 2 tháng tuổi mắc COVID-19.

Bệnh nhân là Đ.M.K, sinh ngày 11/12/2020. Ngày 31/1, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 âm tính và được cách ly tại Trung đoàn 58 (tại huyện Quốc Oai, Hà Nội). Ngày 10/2, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm do CDC Hà Nội thực hiện, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân K là F1, con của ca bệnh 1.725 (sinh năm 1986; tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội). Ca bệnh 1.725 là F1 của ca bệnh 1.694 (nam, 40 tuổi, nghề nghiệp bộ đội; có địa chỉ ở số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ca bệnh 1.725 là công nhân của phân xưởng cơ điện dụng cụ Nhà máy Z153 - Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Như vậy, tính đến 6h30 ngày 11/2, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận 29 ca mắc trong cộng đồng tại 7 quận, huyện.

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