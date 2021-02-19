Chiều 19/2, Việt Nam ghi nhận 15 ca mắc COVID-19 mới, đều ở Hải Dương

Tin nóng 19/02/2021 18:07

Chiều 19/2, cả nước ghi nhận 15 ca mắc mới COVID-19, đều ở Hải Dương, nâng tổng số lên 2362 ca.

Số ca mắc ở Việt Nam: 

- Tính đến 18h ngày 19/02: Việt Nam có tổng cộng 1463 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 770 ca.  

- Tính từ 6h đến 18h ngày 19/02: 15 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.  

Thông tin ca mắc mới: 15 ca mắc mới (BN2348-2362) là ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Cụ thể: 

CA BỆNH 2348-2362 (BN2348-BN2362): trong đó 13 ca là F1, đã được cách ly trước đó; 01 ca trong khu vực phong tỏa (các ca này không gây nguy hiểm đối với cộng đồng); 01 ca phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện. Công tác điều tra dịch tễ đang được tiếp tục thực hiện.  

Hiện có 07 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chí Linh; 01 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và 07 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. 

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 139.446, trong đó: 

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 604.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 13.450.

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 125.392. 

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: 

- 22 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 1, TP. Chí Linh được công bố khỏi bệnh (thông tin các bệnh nhân đang được cập nhật). 

Như vậy, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.627 bệnh nhân COVID-19. 

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 69 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 39 ca, số ca âm tính lần 3 là 55 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay.  

Chiều 19/2, Việt Nam ghi nhận 15 ca mắc COVID-19 mới, đều ở Hải Dương - Ảnh 1

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