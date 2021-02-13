NÓNG: Biến chủng SARS-CoV-2 ghi nhận tại TP.HCM khiến số ca tử vong ở Châu Phi tăng chóng mặt

Tin nóng 13/02/2021 12:20

Sự lây lan nhanh chóng của biến chủng SARS-CoV-2 ở Uganda đã cho thấy nó đặc biệt nguy hiểm và khiến số người tử vong tăng cao.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã lấy mẫu để giải mã bộ gene của chủng SARS-CoV-2 từ các ca bệnh tại sân bay Tân Sân Nhất (TP.HCM). Kết quả cho thấy cả ba bộ gene SARS-CoV-2 của họ đều thuộc chủng A.23.1. Điều đó chứng tỏ các bệnh nhân của tổ bốc xếp ở sân bay Tân Sơn Nhất nhiều khả năng xuất phát từ một nguồn lây.

Biến chủng A.23.1 có chứa đột biến tương tự chủng lây lan ở Anh. Nó được phát hiện lần đầu tiên ở Rwanda, châu Phi và nhanh chóng lây nhiễm cho các ca bệnh ở thủ đô Kampala, Uganda. 

Biến chủng mới này phát triển riêng biệt với chủng B117 ở Anh dù có nhiều điểm tương đồng trong đột biến. Chữ cái đầu tiên trong các tên đột biến này biểu thị cho loại axit amin đã được thay thế. Số là vị trí của nó trên protein. Chữ cái cuối cùng là axit amin mới xuất hiện tại vị trí bị thay thế.

Tháng 6-10/2020, virus dòng A chỉ chiếm khoảng 25% các ca nhiễm nCoV tại Kampala. Đến tháng 12/2020, con số này đã tăng lên chóng mặt. 49/50 mẫu bệnh phẩm mới được ghi nhận tại Kampala nhiễm biến chủng virus này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 39.000 người ở Uganda mắc Covid-19 và 328 trường hợp đã tử vong vì căn bệnh viêm phổi mới.

 

Các tác giả xác định được một số đột biến nhất định tương đồng với chủng virus B117 của Anh. Đó là P681H và E484K. Trong đó, với đột biến P681H, A.23.1 có cơ chế hoạt động tương tự biến chủng virus của Anh.

Điều đáng lo chính là E484K. Đột biến này từng được tìm thấy trong biến chủng B135 từ Nam Phi. Giới chuyên gia từng cảnh báo đột biến này khiến virus tinh vi hơn, có thể kháng vaccine.

Các nhà khoa học cũng xác định những protein đột biến trong A.23.1 được thay đổi một phần nhưng họ chưa rõ điều này gây tác động thế nào tới Uganda. Độc lực của A.23.1 vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

NÓNG: Biến chủng SARS-CoV-2 ghi nhận tại TP.HCM khiến số ca tử vong ở Châu Phi tăng chóng mặt - Ảnh 1

Đồng Tháp: Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 của 18 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh ở TP.HCM

Đồng Tháp: Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 của 18 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh ở TP.HCM

Trong số 20 trường hợp F1 ở Đồng Tháp từng tiếp xúc với người mắc COVID-19 tại TP.HCM, đã có 18 trường hợp âm tính lần 1 với virus SARS- CoV-2.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam ca nhiễm mới Covid-19 biến chủng COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 28 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào