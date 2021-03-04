Những đối tượng nào ở Hà Nội được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 trước?

Theo Cơ quan Y tế Hà Nội, các đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine thời gian đầu là những người trực tiếp tham gia trên tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Cơ quan Y tế Hà Nội cho biết ngày 24/2, lô vaccine đầu tiên đã về đến Việt Nam. Ngày 6/3, Bộ Y tế sẽ tổ chức tập huấn tiêm chủng cho toàn bộ hệ thống y tế dự phòng của 63 tỉnh, thành.

Theo đó, ở Hà Nội, đối tượng được tiêm vaccine COVID-19 trước chính là những người trực tiếp tham gia trên tuyến đầu chống dịch. Thành phố Hà Nội cũng sẽ lên danh sách cụ thể để sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, số lượng vaccine được phân bổ.

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