An Giang: Đâm chết anh ruột, người đàn ông U50 thản nhiên cầm dao đi rửa cho sạch 

Tin nóng 04/03/2021 22:19

Do mâu thuẫn trong cuộc sống, đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1971) đã cầm dao xông tới đâm nhiều nhát vào người làm anh ruột mình tử vong tại chỗ.

Cơ quan công quyền tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1971; trú tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người". 

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Đối tượng đâm chết anh ruột - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là ông Nguyễn Văn Chưa (là anh ruột của Tùng). Vào khoảng 15 giờ ngày 3/3, khi nạn nhân đang kéo dây để tưới cây kiểng, ông Tùng đã cầm dao xông tới đâm nhiều nhát vào người khiến ông Chưa tử vong tại chỗ.

Sau khi ra tay sát hại anh ruột của mình, ông Tùng bình tĩnh cầm dao đi rửa cho sạch rồi vào nhà cố thủ.

Nhận được tin báo của người dân địa phương, cơ quan chức năng đã nhanh chóng bắt giữ Tùng. Bước đầu làm việc, đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống từ trước nên đã xuống tay sát hại anh mình.

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