Nam sinh lớp 8 đâm vào ổ bụng bạn học ngay trước cổng trường

Tin nóng 21/03/2021 14:03

Bảo vệ cùng Ban giám hiệu trông thấy nam sinh đâm gục bạn học nên đã hô hoán người dân can ngăn, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị, thông tin ban đầu khoảng 11h45 ngày 20/3, em Nguyễn Minh Đức (SN 2006, học sinh lớp 9C) và em (SN 2007, học sinh lớp 8), cả 2 đều học cùng Trường Trung học cơ sở Hưng Khánh (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) trêu nhau trong khi đang chờ xe đưa đón về ở cổng trường. Sau đó, cả hai tiếp tục mâu thuẫn và dẫn đến xô xát. 

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Hiện, sức khỏe em Phúc đã dần bình phục trở lại - Ảnh Doanh nghiệp & Tiếp thị

Trong lúc xô xát, Nguyễn Minh Đức rút vật nhọn (có hình giống dao) trong túi quần rồi đâm Nguyễn Minh Phúc vào ổ bụng dưới phía bên trái.

Lúc này, bảo vệ cùng Ban giám hiệu trông thấy đã hô hoán người dân can ngăn, đồng thời đưa Nguyễn Minh Phúc đi cấp cứu. Hiện, sức khỏe em Phúc đã dần bình phục trở lại.

Ban giám hiệu nhà trường đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. 

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