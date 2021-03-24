Danh ca cải lương Hương Lan: Sống với chồng hơn 30 năm không có con chung, 63 tuổi mặc áo cưới

Hổ phụ sinh hổ tử, ngay từ nhỏ, máu nghệ thuật cùng năng khiếu ca hát của nghệ sĩ Hương Lan được cha mình- nghệ sĩ Hữu Phước, phát hiện và nuôi dưỡng. Ý thức được tài năng con gái mình có thể tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật, ông dồn tâm huyết dạy dỗ và tập cho bà làm quen với đàn ca tài tử và nghệ thuật cải lương. Ngoài ra, ông còn cho con gái mình sớm học hỏi và tiếp thu tinh hoa từ những nghệ sĩ nổi tiếng khác cùng thời như Thanh Minh, Thanh Nga, Sáu Tưng...

Vài năm sau, cuộc sống gia đình rạn nứt, để trang trải cuộc sống vất vả sau khi bố mẹ ly hôn, Ngọc Ánh cùng bố mình xuất hiện trên sân khấu thường xuyên hơn. Khoảng thời gian này, giọng hát của bà đã chất chứa đầy nỗi ưu phiền. Đây là chất liệu làm nên một giọng ca ngọt ngào, đậm chất thơ và truyền cảm.

Khi ấy bà vẫn lấy tên là Ngọc Ánh, theo cha mình đi hát. Chính vở diễn “Thiếu phụ Nam Xương” là bước ngoặc đánh dấu một ngôi sao nhí (khi ấy bà chỉ mới 5 tuổi) xuất hiện trên sân khấu cải lương Việt lúc bấy giờ.

Năm 1966, trong một lần lưu diễn, Ngọc Ánh tình cờ gặp nhạc sĩ Trúc Phương - người được mệnh danh là ông vua nhạc tình ca, tại đây, sự nghiệp ca hát của bà đã có những thay đổi bất ngờ.

Quyết định lấn sân sang tân nhạc khi vừa tròn 10 tuổi, được sự cho phép của bố mình, bà đổi nghệ danh thành Hương Lan. Với ca khúc đầu tiên “Ai ra xứ Huế”, ca sĩ Hương Lan đã chiếm trọn tình cảm của khán giả. Cùng với những ca khúc dòng Bolero được chắp bút bởi nhạc sĩ Trúc Phương, Duy Khánh, Nhật Trường, Ngô Thụy Miên…, Hương Lan nhanh chóng trở thành cái tên được báo giới săn đón, thậm chí họ sẵn sàng tôn vinh bà là "Thần đồng” ca nhạc.

Danh ca Hương Lan trong một vở diễn cùng cha là nghệ sĩ Hữu Phước - Ảnh: Internet

Năm 1975, lúc này là thời điểm Sài Gòn được giải phóng, cuộc sống người dân thay đổi, thị hiếu âm nhạc cũng biến động theo. Nhận thấy sự chuyển mình rõ rệt ấy, sau gần 10 năm theo đuổi dòng tân nhạc với hào quang rực sáng, vâng lời bố, bà đã quay lại sân khấu cải lương. Ngay lập tức bà đã trở thành đào chính của đoàn cải lương Kim Chung cùng với cha mình và kép chính Chí Tâm. Bộ kép chính Hương Lan - Chí Tâm đã cùng làm sân khấu cải lương trở nên thu hút và sống động hơn bao giờ hết thông qua các vở: “Hán đế biệt Chiêu Quân”, “Cây sầu riêng trổ bông”, “Tình yêu và bạo chúa” hay "Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài"…

Khi nhắc về cha mình, nữ danh ca thường xúc động và không ngại bày tỏ lòng ngưỡng mộ mà bà dành cho ông: “Trong nghề ba Hương Lan là một người rất tuyệt vời. Trong gia đình, ba cũng là người rất tốt. Tôi học được ở ba cách hành văn, chấm phết đâu ra đó, rất đường hoàng, cách đọc chữ “s” hay “x” cũng vậy. Vì ba tôi là giáo viên ở Sóc Trăng nên ông cực kỳ cẩn trọng trong cách hành văn. Ba còn chỉ cho tôi cách hát ra sao và tôi chịu ảnh hưởng từ ông rất nhiều. Trong gia đình, ba rất thương các con, thương vô cùng luôn.”

Mối tình “kim đồng ngọc nữ” tan vỡ sau 7 năm chung sống dưới một mái nhà

Cũng vào thời gian quay trở lại sân khấu cải lương, Hương Lan kết đôi cùng đồng nghiệp là nghê sĩ Chí Tâm - nổi tiếng với vai Điệp (trong vở Lan và Điệp), khi ấy bà vừa tròn 19 tuổi, thăng hoa cả trong sự nghiệp lẫn tình yêu. Chỉ sau một năm kết hôn, giọng ca Còn thương rau đắng mọc sau hè đã có với chồng mình một bé bé trai được đặt tên là Bảo Nhi.

Nghệ sĩ Chí Tâm cùng nghệ sĩ Hương Lan từng là vợ chồng - Ảnh: Internet

Cuộc sống tại quê nhà chỉ vừa mới ổn định, theo sự bảo lãnh của gia đình, gia đình nhỏ của bà đã phải di cư sang Pháp. Tại nơi đất khách quê người ở ngoại ô Paris, hai vợ chồng chật vật để bắt đầu một cuộc sống mới.

Để kiếm tiền nuôi con, lo cho tương lai, cả hai phải đi làm thuê. Trong khi hỗ trợ chồng học tiếng Pháp và nghề, nữ danh ca đã kiếm việc làm thêm ở một nhà hàng. Cuộc sống mộng mơ đã lùi lại phía sau, nhường bước cho trước những thực tế trần trụi về một cuộc sống lo toan cơm-áo-gạo-tiền. Cũng vì vậy mà cả hai đã ngầm nảy sinh những mâu thuẫn. Theo thời gian, rạn nứt không thể hàn gắn, cả hai đã phải dừng lại, chọn đi con đường riêng, mặc dù đã có với nhau hai người con trai.

“Thật sự cả hai lúc đó còn trẻ quá chứ đặt vào trường hợp bây giờ chắc không đến nỗi”, giọng ca Ai ra xứ Huế từng chia sẻ với báo chí.

Dù không trách cứ gì nhau nhưng quyết định chia tay vẫn để lại nỗi tiếc nuối cho mỗi người.

Nên duyên với kỹ sư Đặng Quốc Toản và hành trình tìm lại hạnh phúc trên đất Mỹ

Sau ly hôn, năm 1985, Hương Lan đưa hai con sang Mỹ định cư. Một năm sau, trong buổi tiệc mừng sinh nhật của ca sĩ Elvis Phương, bà đã gặp ông Đặng Quốc Toản, một kỹ sư cơ khí hàng không. Cả hai đã trở thành bạn bè của nhau. Đến năm 1989, họ mới quyết định về chung một nhà cùng với những đứa con riêng của mình.

Danh ca Hương Lan và Kỹ sư Đặng Quốc Toản nên duyên vợ chồng sau hai năm gặp gỡ và làm bạn - Ảnh: Internet

Khi mới bắt đầu chung sống, trở ngại tình cảm không đến từ những người con riêng, mà là chồng bà không thích âm nhạc cũng không thích nghe bà hát. Tuy nhiên, vì là người có tấm lòng đại lượng, tính tình dí dỏm, mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Phải mất nhiều năm sau, ông xã của bà mới bắt đầu thích nghi và yêu thích giọng ca của vợ mình.

Trên sân khấu, bà là người dịu dàng, duyên dáng, nền nã trong chiếc áo dài truyền thống. Còn với gia đình, nữ danh ca cho biết mọi việc trong nhà ngoài cửa xưa nay điều do bà tự quyết, từ việc mua lọ hoa đến mua nhà. Dù cầu toàn nhưng đây là đức tính được đúc rút sau bao năm thâm trầm và cũng bởi ba vốn là người rất thích được tự tay chăm sóc chồng con.

Kể về quá trình cùng nhau xây dựng một gia đình hòa thuận, yêu thương nhau cùng với chồng mới, Hương lan từng chia sẻ: “Anh ấy rất giỏi và kiên nhẫn. Cuối tuần tôi đi hát phòng trà, anh đi theo đón đưa. Có khi đi hát ca, anh tiễn ra phi trường rồi về cùng con đi học võ, đi hồ trượt nước. Chồng dạy con mọi thứ còn tôi làm nội trợ, chăm sóc gia đình bên cạnh việc ca hát.”

Thời điểm hiện tại, ông xã Quốc Toản đã nghỉ hưu và toàn tâm chăm lo cho vợ. Hai vợ chồng đang sống ở bang California, Mỹ. Trong đỉnh điểm COVID-19 vào năm 2020, bà dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. “Vợ chồng sống với nhau gần 34 năm chưa bao giờ bên cạnh nhau 3-4 tháng liền, mỗi ngày, mỗi giờ như lúc này đây. Tôi cảm thấy sự gần gũi, lo lắng cho nhau rất quan trọng và hơn tất cả’, Hương Lan chia sẻ.

Tuy đồng hành chăm sóc và luôn ở bên vợ trong mọi chuyến lưu diễn, đặc biệt là khoảng thời gian sau khi nghỉ hưu, nhưng ông vô cùng kín tiếng và hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Tháng 2/2020, nghệ sĩ Hương Lan cùng chồng kỹ sư Quốc Toản cùng về nước, tổ chức lễ kỷ niệm đám cưới tại nhà thờ. Đây cũng là lần hiếm hoi chồng danh ca công khai xuất hiện trước báo giới.

Nghệ sĩ Hương Lan sánh đôi cùng chồng kỹ sư Quốc Toản trong buổi lễ kỷ niệm 30 năm bên nhau tại nhà thờ - Ảnh: Internet

Nữ danh ca tâm sự: “Sống với nhau trên 30 năm không phải là chuyện dễ dàng. Vì giữa chúng tôi không có con chung, nghĩa là không phải sống vì con, không chỉ là tình yêu cuồng nhiệt như thời gian đầu mới gặp nhau mà là cái tình cái nghĩa đi đôi”.

Để có được hạnh phúc bền chặt như hiện tại, bà và chồng đã phải cùng nhau xây đắp, thấu hiểu và bao dung lẫn nhau.

“Ông xã tôi không phải là người hoàn hảo, cũng có lúc bay bướm nhưng anh là người cha tốt. Anh đã yêu thương, chăm sóc các con tôi như con ruột. Bởi vậy mà chúng tôi giữ được hạnh phúc gia đình. Có lúc anh làm tôi buồn nhưng sau đó, như bao phụ nữ khác, tôi tha thứ khi chồng biết lỗi. Tôi nghĩ hạnh phúc không tự nhiên mà có. Thành công nào cũng trải qua sóng gió. Giá trị của hạnh phúc và thành công là ở chỗ đó”, danh ca Hương Lan chia sẻ về hạnh phúc gia đình.