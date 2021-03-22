Những điều ít biết về cô con gái mất tích khiến Thương Tín day dứt suốt cả đời

Sao Việt 22/03/2021 15:31

Ngoài 2 người con với vợ đầu và vợ thứ 4, nam diễn viên Thương Tín còn có một cô con gái – kết quả của mối tình thời trai trẻ.

Những năm 80-90, Thương Tín là nam tài tử nổi tiếng được nhiều người săn đón. Thời điểm đó, ông nổi tiếng là đào hoa với lịch sử tình trường dài dằng dặc. Thậm chí, nam nghệ sĩ từng sống chung với 12 người phụ nữ.

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Thời điểm nổi tiếng, Thương Tín không thiếu những bóng hồng vây quanh - Ảnh: Internet

Hiện tại, ông đang có cuộc sống bình yên bên người vợ thứ 4 – Kim Chi và cô con gái nhỏ. Được biết, ông còn có một cậu con trai tên là Bùi Thanh Tùng với người vợ đầu tiên.

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Thương Tín và con trai - Ảnh: Internet
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Gia đình hiện tại của Thương Tín - Ảnh: FB

Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng nam diễn viên “Ván bài lật ngửa” còn có một cô con gái khác nhưng đã mất tung tích từ lâu.

Cụ thể, thời chưa nổi tiếng, Thương Tín có yêu thương một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có tên Xuân. Cả hai gắn bó sâu đậm đến mức sống chung với nhau. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, cô bỗng dưng biến mất ngay trong lúc đang mang trong mình giọt máu của Thương Tín. Mãi cho đến sau này, nam diễn viên mới biết mình có một cô con gái. Nhưng người tình một thời của ông lại quyết định sang Mỹ lấy chồng và mang cả con theo.

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Thương Tín còn có một cô con gái với người yêu cũ - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, Thương Tín hoàn toàn mất tung tích của cô con gái này. Đây chính là điều khiến ông day dứt, xót xa suốt quãng đời còn lại.

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