Lâm Bảo Châu xưng hô ngang hàng với người tình lớn hơn 12 tuổi Lệ Quyên, cộng đồng mạng ngầm hiểu họ đang trong giai đoạn 'đẹp nhất' của tình yêu

Sao Việt 30/03/2021 10:45

Sau loạt bài đăng trên fanpage cá nhân của Lệ Quyên thể hiện mối quan hệ của mình với Lâm Bảo Châu. Mới đây, hai người lại gây sốt với loạt ảnh được đăng trên facebook của nam nhân vật chính trong câu chuyện này. Đặc biệt cách xưng hô ngang hàng chứng tỏ tuổi tác không còn là vấn đề giữa hai người.

Mới đây, một bài đăng của diễn viên, người mẫu Lâm Bảo Châu đã đăng tải loạt hình ảnh đi du lịch cùng Lệ Quyên. Hai người tình tứ ngồi ngắm cảnh trên cáp treo vô cùng lãng mạn. Có thể thấy kể từ khi cặp đôi này rộ tin đồn hẹn hò đến nay họ gần như luôn ở cạnh nhau như hình với bóng. Trước đó Lâm Bảo châu còn tình nguyện làm "nhiếp ảnh gia" đưa hai mẹ con Lệ Quyên đi chơi và chụp ảnh cho họ. Không chỉ có thế, cặp đôi này còn thường xuyên mặc đồ đôi, đi giày đôi chứng tỏ họ đang trong giai đoạn tình cảm rất mặn nồng. 

Anh chàng người mẫu điển trai này cũng vừa đăng ảnh kèm caption ngắn gọn: "Đang đi đâu bạn ơi". Bên dưới là loạt hình ảnh rất lãng mạn của hai người. Mặc dù nam người mẫu kém người tình đến tận 12 tuổi, thế nhưng cách xưng hô ngọt ngào thế kia cho thấy sự cách biệt về tuổi tác không hề làm nên khoảng cách giữa hai người. 

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Hình ảnh lãng mạn của cặp đôi này được chính nam người mẫu đăng tải ngầm 'khẳng định chủ quyền' - Ảnh: FBNV
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Khung cảnh bên ngoài cáp treo cũng rất lãng mạn khiến cặp đôi say sưa tạo dáng - Ảnh: FBNV

Trong một lần giao lưu mới đây Lệ Quyên đã có những chia sẻ rất thật về mối nhân duyên này: "Người đàn ông của hiện tại, hay ít nhất mình có thể nói rằng từ giờ trở đi sẽ là người mang nhiều áp lực hơn rất nhiều. Bởi vì họ xui, họ gặp Quyên lúc Quyên quá rực rỡ, có quá nhiều thứ. Nên tất cả mọi người đều hoài nghi tình cảm của người đó đối với Quyên là "có thật hay không?" và nói những lời rất cay đắng, không thể nào tránh được. Đấy là sự hoài nghi. Đôi khi chính khán giả yêu Quyên quá cũng cay đắng bởi vì lo cho Quyên, chẳng hạn vậy. Nhưng mà mọi người yên tâm. Quyên có trực giác, Quyên có cảm nhận, Quyên có đủ kinh nghiệm để biết người bên cạnh mình là người như thế nào".

Qua đó, bà mẹ một con cũng trấn an fans của mình và khẳng định rằng: "Quyên luôn luôn là một người đàn bà yêu hết 200% những gì nồng nàn nhất trong trái tim mình. Có lẽ không lý do nào mà người bên cạnh không cảm nhận được và làm Quyên đau khổ. Mọi người cứ yên tâm".

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Facebook của Lệ Quyên cũng thường xuyên cập nhật về những lần đi chơi cùng người yêu - Ảnh: FBNV

Hiện tại cặp đôi này đang rất hạnh phúc bên nhau và nhận được rất nhiều sự ủng hộ của bạn bè và cộng đồng mạng. Được biết, mối quan hệ của Lâm Bảo Châu và con trai của nữ ca sĩ cũng vô cùng khắng khít. 

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