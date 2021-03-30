Gánh chịu hậu quả nặng nề vì scandal ngoại tình suốt 2 năm qua, người đẹp Huỳnh Tâm Dĩnh gần như không có việc làm và phía nhà đài vẫn bỏ ngỏ khả năng tái xuất của cô. Sự nghiệp của cô hầu như đã rơi xuống vực thẳm.

Trang tin East Week cho biết, khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến và đem lại mức thu nhập hấp dẫn, năm 2017, Huỳnh Tâm Dĩnh đã mua một căn hộ cao cấp ở Hồng Kông với giá 8,55 triệu nhân dân tệ (hơn 30 tỉ đồng). Tuy nhiên, khi vụ ngoại tình của cô với Hứa Chí An bị phanh phui hồi tháng 4/2019, người đẹp trở thành kẻ thất nghiệp vì TVB không còn nhòm ngó tới.

Trong 2 năm qua, cô gần như chỉ ở nhà và không nhận được bất cứ dự án phim ảnh nào. Năm ngoái, cô khiến công chúng bất ngờ khi vẫn sống thoải mái, sang chảnh dù không có việc làm. Tuy nhiên, tình trạng này không thể kéo dài lâu hơn vì tình hình tài chính của mỹ nhân 32 tuổi ngày một sa sút. Điều đó khiến cô buộc phải rao bán nhà.

Được biết, Huỳnh Tâm Dĩnh đã rao bán căn hộ của mình với giá 10,5 triệu nhân dân tệ (hơn 37 tỉ đồng) nhưng cuối cùng được người khác mua lại với giá 10 triệu nhân dân tệ (hơn 35 tỉ đồng). Dù phải bán căn nhà với giá thấp hơn mong muốn, người đẹp sinh năm 1989 vẫn thu lời được hơn 3,5 tỉ đồng sau khi trừ các chi phí. Nhờ lợi nhuận từ việc này, Huỳnh Tâm Dĩnh có thể bắt đầu cuộc sống mới ở nơi khác và theo đuổi công việc mới nếu cô có ý định rời đài TVB. Khi được phóng viên hỏi về chuyện bán nhà, Á hậu Hồng Kông 2012 từ chối đề cập đến vấn đề này.

Người đẹp đã rao bán thành công căn hộ của mình và lời được 3,5 tỷ đồng - Ảnh: East Week

Cô trả lời qua tin nhắn: “Tôi sẽ không trả lời về những vấn đề cá nhân. Cảm ơn vì sự quan tâm của mọi người”.

Mặc dù hợp đồng giữa người đẹp này với TVB vẫn còn thời hạn nhưng cô từ lâu đã bị nhà đài ngó lơ. Nhiều ý kiến cho thấy rằng đơn vị này rất khó có thể cho tình cũ Mã Quốc Minh trở lại hoạt động vì lo sợ vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ phía công chúng. Dù "vết nhơ" ngoại tình của cô đã trôi qua 2 năm song dư luận xứ Cảng thơm được cho là vẫn có cái nhìn ác cảm với ngôi sao phim Thâm cung kế này.

Huỳnh Tâm Dĩnh thời còn mặn nồng với Mã Quốc Minh - Ảnh: Internet

Vào giai đoạn cuối năm 2020, có thông tin Huỳnh Tâm Dĩnh muốn chấm dứt hợp đồng với TVB để tìm hướng đi mới. Mặc dù các nghệ sĩ ngừng hợp đồng trước thời hạn phải chịu phí chấm dứt hợp đồng, song với trường hợp của mỹ nhân 32 tuổi, bà Lạc Di Linh - giám đốc điều hành TVB, từng tuyên bố rằng sẽ không buộc cô phải trả phí nếu chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên, sau thời gian cân nhắc, nữ diễn viên tai tiếng này vẫn quyết định ở lại.

Trong khi cô Á hậu này phải gồng mình gánh chịu cái kết đắng của vụ ngoại tình trong 2 năm qua và không có dấu hiệu được quay trở lại làng giải trí, thì Hứa Chí An lại rục rịch tái xuất sau thời gian dài ở ẩn.

Gạt qua bê bối ngoại tình với á hậu TVB, tài tử 53 tuổi được bà xã Trịnh Tú Văn ủng hộ trở lại màn ảnh. Tháng 4 tới, sao nam Hồng Kông dự kiến đến Đài Loan đóng phim mới mang tên Accept The Challenge, Producer! và đảm nhiệm ca khúc nhạc phim. Để chuẩn bị tốt nhất cho việc tái xuất, diễn viên họ Hứa tích cực đến phòng gym tập luyện nhằm cải thiện thể lực và vóc dáng.