Sau scandal ngoại tình gây chấn động, Á hậu Hồng Kông thất nghiệp, bị nhà đài 'ngó lơ', phải bán nhà, không có đường quay lại showbiz

Sao quốc tế 30/03/2021 05:05

Đã 2 năm sau bê bối ngoại tình cùng Hứa Chí An, Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh vẫn bị đóng băng mọi hoạt động. Đường trở lại hầu như không có, thất nghiệp 2 năm khiến cô lâm vào cảnh phải bán nhà riêng.

Gánh chịu hậu quả nặng nề vì scandal ngoại tình suốt 2 năm qua, người đẹp Huỳnh Tâm Dĩnh gần như không có việc làm và phía nhà đài vẫn bỏ ngỏ khả năng tái xuất của cô. Sự nghiệp của cô hầu như đã rơi xuống vực thẳm. 

A hau Hong Kong
Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An hai nhân vật chính trong bê bối ngoại tình gây chấn động Hồng Kông 2 năm trước

Trang tin East Week cho biết, khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến và đem lại mức thu nhập hấp dẫn, năm 2017, Huỳnh Tâm Dĩnh đã mua một căn hộ cao cấp ở Hồng Kông với giá 8,55 triệu nhân dân tệ (hơn 30 tỉ đồng). Tuy nhiên, khi vụ ngoại tình của cô với Hứa Chí An bị phanh phui hồi tháng 4/2019, người đẹp trở thành kẻ thất nghiệp vì TVB không còn nhòm ngó tới.

A hau Hong Kong 1
Người đẹp này hầu như bị nhà đài quay lưng và đóng băng mọi hoạt động

Trong 2 năm qua, cô gần như chỉ ở nhà và không nhận được bất cứ dự án phim ảnh nào. Năm ngoái, cô khiến công chúng bất ngờ khi vẫn sống thoải mái, sang chảnh dù không có việc làm. Tuy nhiên, tình trạng này không thể kéo dài lâu hơn vì tình hình tài chính của mỹ nhân 32 tuổi ngày một sa sút. Điều đó khiến cô buộc phải rao bán nhà.

Được biết, Huỳnh Tâm Dĩnh đã rao bán căn hộ của mình với giá 10,5 triệu nhân dân tệ (hơn 37 tỉ đồng) nhưng cuối cùng được người khác mua lại với giá 10 triệu nhân dân tệ (hơn 35 tỉ đồng). Dù phải bán căn nhà với giá thấp hơn mong muốn, người đẹp sinh năm 1989 vẫn thu lời được hơn 3,5 tỉ đồng sau khi trừ các chi phí. Nhờ lợi nhuận từ việc này, Huỳnh Tâm Dĩnh có thể bắt đầu cuộc sống mới ở nơi khác và theo đuổi công việc mới nếu cô có ý định rời đài TVB. Khi được phóng viên hỏi về chuyện bán nhà, Á hậu Hồng Kông 2012 từ chối đề cập đến vấn đề này.

A hau Hong Kong 2
Người đẹp đã rao bán thành công căn hộ của mình và lời được 3,5 tỷ đồng - Ảnh: East Week 

Cô trả lời qua tin nhắn: “Tôi sẽ không trả lời về những vấn đề cá nhân. Cảm ơn vì sự quan tâm của mọi người”.

Mặc dù hợp đồng giữa người đẹp này với TVB vẫn còn thời hạn nhưng cô từ lâu đã bị nhà đài ngó lơ. Nhiều ý kiến cho thấy rằng đơn vị này rất khó có thể cho tình cũ Mã Quốc Minh trở lại hoạt động vì lo sợ vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ phía công chúng. Dù "vết nhơ" ngoại tình của cô đã trôi qua 2 năm song dư luận xứ Cảng thơm được cho là vẫn có cái nhìn ác cảm với ngôi sao phim Thâm cung kế này.

A hau Hong Kong 3
Huỳnh Tâm Dĩnh thời còn mặn nồng với Mã Quốc Minh - Ảnh: Internet

Vào giai đoạn cuối năm 2020, có thông tin Huỳnh Tâm Dĩnh muốn chấm dứt hợp đồng với TVB để tìm hướng đi mới. Mặc dù các nghệ sĩ ngừng hợp đồng trước thời hạn phải chịu phí chấm dứt hợp đồng, song với trường hợp của mỹ nhân 32 tuổi, bà Lạc Di Linh - giám đốc điều hành TVB, từng tuyên bố rằng sẽ không buộc cô phải trả phí nếu chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên, sau thời gian cân nhắc, nữ diễn viên tai tiếng này vẫn quyết định ở lại.

Trong khi cô Á hậu này phải gồng mình gánh chịu cái kết đắng của vụ ngoại tình trong 2 năm qua và không có dấu hiệu được quay trở lại làng giải trí, thì Hứa Chí An lại rục rịch tái xuất sau thời gian dài ở ẩn. 

Gạt qua bê bối ngoại tình với á hậu TVB, tài tử 53 tuổi được bà xã Trịnh Tú Văn ủng hộ trở lại màn ảnh. Tháng 4 tới, sao nam Hồng Kông dự kiến đến Đài Loan đóng phim mới mang tên Accept The Challenge, Producer! và đảm nhiệm ca khúc nhạc phim. Để chuẩn bị tốt nhất cho việc tái xuất, diễn viên họ Hứa tích cực đến phòng gym tập luyện nhằm cải thiện thể lực và vóc dáng.

Toàn thân bị phá hủy sau khi bị bỏng nặng, 20 năm sau, cô gái này đã trở thành người truyền cảm hứng sống nổi tiếng thế giới

Toàn thân bị phá hủy sau khi bị bỏng nặng, 20 năm sau, cô gái này đã trở thành người truyền cảm hứng sống nổi tiếng thế giới

20 năm trước, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra khiến một bé gái dễ thương kháu khỉnh bị bỏng nặng và biến dạng hoàn toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   Á hậu ngoại tình Á hậu bị phong sát Sao quốc tế

TIN LIÊN QUAN

Toàn thân bị phá hủy sau khi bị bỏng nặng, 20 năm sau, cô gái này đã trở thành người truyền cảm hứng sống nổi tiếng thế giới

Toàn thân bị phá hủy sau khi bị bỏng nặng, 20 năm sau, cô gái này đã trở thành người truyền cảm hứng sống nổi tiếng thế giới

Ngôi sao truyền hình thực tế cầu cứu vì mũi bị thối rửa hậu phẫu thuật

Ngôi sao truyền hình thực tế cầu cứu vì mũi bị thối rửa hậu phẫu thuật

Sự thật về bóng đen khổng lồ 300 năm xuất hiện trên sườn núi

Sự thật về bóng đen khổng lồ 300 năm xuất hiện trên sườn núi

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 46 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 55 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 3 giờ 2 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục