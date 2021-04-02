Bị 'mỉa mai', quản lý Ngọc Trinh viết tâm thư dài đáp trả: 'Đó là thói tiểu nhân, tầm thường'

Trước lùm xùm Nathan Lee liên tục đăng đàn mỉa mai, gọi thẳng tên Ngọc Trinh để tố cô đã "phản kèo", vô ơn,... quản lý của Ngọc Trinh lên tiếng đầy ẩn ý: "Đó là thói tiểu nhân, tầm thường".
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Khi biết có người ám chỉ Ngọc Trinh là thành phần dưới đáy xã hội, quản lý của cô vô cùng phẫn nộ, "Mình là thể loại ghét đạo lý nhưng nếu ai đã muốn bàn về nhân cách, đừng đem học thức, tầng lớp, gia thế, tiền bạc ra đọ. Đừng đem những thứ đó ra để bao biện rằng: Có giỏi thì mang ra đây mà đọ với tôi, hay lấy những thứ đó ra để coi thường và đạp người khác xuống". Cô bức xúc, "Đừng cầm dao đâm người khác, bởi vì sẽ lại có người cầm dao đâm bạn mà thôi".
Cách đó ít tiếng, Nathan Lee đã khơi gợi lại chuyện cũ và gọi đích danh người đẹp Ngọc Trinh để tố anh bị phản bội.
Nathan Lee chứng minh trước đây anh là người đầu tiên thêm vào câu nói "Không có tiền thì đất cũng không có mà cạp ăn" rồi gửi cho nhiều tờ báo để PR cho người đẹp. Chính anh là người khơi nguồn cho sự nổi tiếng của Ngọc Trinh. Và sau đó anh bị Ngọc Trinh "cắn ngược".
Quản lý của Ngọc Trinh liền có động thái tiếp theo khi share một bài báo và tiếp tục ám chỉ. "Hổng hiểu sao cứ thích cười và mỉa mai trên sự mất mát của người khác như vậy" - cô viết.
Khi drama này vẫn chưa kết thúc khi Ngọc Trinh liền nhẹ nhàng, sao y lời nói của quản lý và đăng lên Story của bản thân kèm câu nói "Oke tôi chúc các bạn vui".
Chưa chịu dừng lại ở đó Nathan Lee tiếp tục "đá xéo" và có động thái "lạ lùng" trên trang cá nhân. Nam ca sĩ đăng bức ảnh cực thân thiết với Lý Nhã Kỳ kèm lời chia sẻ: "Ủa ủa vụ gì, Lý Nhã Kỳ?"
Hiện tại, mọi thông tin từ hai phía đều khiến netizen đặc biệt chú ý. Khi loạt tình tiết trong vụ trộm 13 chiếc đồng hồ trị giá 15 tỷ của Ngọc Trinh vẫn đang là đề tài bàn tán "nóng" gần đây, thì drama này tiếp tục đưa Ngọc Trinh trở thành từ khóa "hot" trên mạng xã hội.