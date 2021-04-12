‘Gừng càng già càng cay’, cựu hot girl khoe body ‘nóng hơn cả thời tiết’ khiến ‘đàn em’ phải dè chừng

Hậu trường 12/04/2021 08:58

Mỗi dịp hè về là dân tình lại miệt mài ngắm nhìn những cô nàng có body nóng hơn cả thời tiết. Những người đẹp bikini trong showbiz Việt rộn ràng khoe ảnh đi biển khiến nhiều người tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn.

Mới đây, Chù Disturbia (Nguyễn Thị Vân Anh) - nổi tiếng là hotgirl triệu người mê từ năm 2010 với bộ phim Try. Chù Disturbia đã khiến dân tình lần nữa mắt tròn mắt dẹt khi tham gia "tranh tài" cùng bộ ảnh bikini siêu hot chụp tại Phú Quốc.

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Gương mặt khả ái cùng body 'siêu chuẩn' của cô nàng này thu hút rất nhiều ánh nhìn - Ảnh: FBNV

Người đẹp có mặt tại "đảo ngọc" được gần 1 tuần rồi, nhưng phải đến tận hôm nay, cựu hot girl mới chịu khoe những tấm ảnh đầu tiên trong chuyến đi này. 

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Đôi chân nuột nà của cô nàng chứng tỏ cô là đối thủ 'đáng gờm' với đàn em - Ảnh:FBNV

Có thể thấy, đẳng cấp nhan sắc và vóc dáng của hot girl đời đầu này quả là không thể xem nhẹ được. Chù không khoe thì thôi chứ một khi đã khoe thì các hot girl đàn em nhất định phải dè chừng.

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Đường cong của cô nàng khiến nhiều người hâm mộ vô cùng - Ảnh:FBNV

Chỉ với một mẫu bikini xanh khá dịu dàng, ấy vậy mà cơ thể của Chù lại tôn dáng rất nóng bỏng. Những tấm hình với thân hình hoàn hảo này của Chù dã khiến dân tình phải thả tim không ngớt. 

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Body săn chắc này chính là ước mơ của bao cô nàng - Ảnh: FBNV

Trước đó, nhờ sở hữu body cực phẩm này mà khi diện bikini người đẹp này của chúng ta từng gây bão cả MXH xứ Trung. Xuất hiện trên một trang tin của Trung Quốc, cô được miêu tả như sau: "Hot girl đến từ Việt Nam sở hữu khí chất và nhan sắc vô cùng xinh đẹp, body nóng bỏng của cô cũng cực kì thu hút. Việt Nam quả là nơi mỹ nữ nhiều như mây trên trời". Đính kèm bài viết là một loạt hình ảnh quyến rũ không rời mắt được của cựu hot girl.

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Cô nàng được gọi tên trên báo xứ Trung với những bức ảnh không thể chê vào đâu được - Ảnh: Internet

Có thể nói người đẹp bikini này xuất hiện trên đường đua năm nay quả là "gừng càng già càng cay" khiến các hotgirl đàn em phải ngước nhìn.

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Từ khóa:   Hotgirl Hotgirl bikini Chù Disturbia

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