Theo kế hoạch ban đầu, liveshow Tri Âm tiếp theo của Mỹ Tâm sẽ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình vào tối 1/5 tới đây. Tuy nhiên, do lo ngại tình hình diễn tiến dịch bệnh Covid-19, chiều 27/4, ban tổ chức liveshow đã có thông báo hoãn sự kiện diễn ra tại Hà Nội để bảo đảm sức khỏe của cộng đồng.

Theo thông tin từ trang cá nhân, Mỹ Tâm cho hay, dù quá trình kiểm soát và phòng chống dịch bệnh của cơ quan Nhà nước ta đang rất tốt, tuy nhiên tình hình dịch có thể sẽ diễn biến phức tạp. Đáng lưu ý, số ca nhiễm ở các quốc gia lân cận đang tăng cao cùng với nạn nhập cảnh trái phép sẽ ảnh hưởng đến nguy cơ bùng phát dịch tại một số tỉnh thành.