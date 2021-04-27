Dù đã chuẩn bị được 80% kế hoạch liveshow ở Hà Nội, thế nhưng Mỹ Tâm vẫn quyết định hoãn liveshow này trước tình hình dịch bệnh phức tạp.
- ‘Họa mi tóc nâu’ Mỹ Tâm trở lại với liveshow Tri Âm: Đánh thức những tâm hồn yêu nhạc với dàn khách mời cực đỉnh
- Sao Việt 24h: Bùng nổ trước nhan sắc 'mĩ nam' của con trai Trà My Idol, 'Họa mi tóc nâu' Mỹ Tâm bật mí không gian cực hoành tráng của liveshow Tri Âm
Theo kế hoạch ban đầu, liveshow Tri Âm tiếp theo của Mỹ Tâm sẽ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình vào tối 1/5 tới đây. Tuy nhiên, do lo ngại tình hình diễn tiến dịch bệnh Covid-19, chiều 27/4, ban tổ chức liveshow đã có thông báo hoãn sự kiện diễn ra tại Hà Nội để bảo đảm sức khỏe của cộng đồng.
Theo thông tin từ trang cá nhân, Mỹ Tâm cho hay, dù quá trình kiểm soát và phòng chống dịch bệnh của cơ quan Nhà nước ta đang rất tốt, tuy nhiên tình hình dịch có thể sẽ diễn biến phức tạp. Đáng lưu ý, số ca nhiễm ở các quốc gia lân cận đang tăng cao cùng với nạn nhập cảnh trái phép sẽ ảnh hưởng đến nguy cơ bùng phát dịch tại một số tỉnh thành.
"Trong tình hình này, để bảo đảm sức khỏe của cộng đồng trước nguy cơ bùng phát dịch có thể xảy đến bất cứ lúc nào, MT Entertainment xin phép quý khán giả được dời lịch diễn của liveshow Tri âm vào ngày 1/5 tại sân vận động Mỹ Đình Hà Nội. Bản thân Mỹ Tâm và MT Entertainment nhận thấy việc dời liveshow Tri Âm là điều rất cần thiết và bắt buộc để góp phần chung tay cùng cộng đồng phòng chống và đối phó với dịch. Dù các công tác chuẩn bị tại sân đã được thực hiện hơn 80%, nhưng Mỹ Tâm và MT Entertainment phải ngay lập tức đưa ra thông báo này để các khán giả được biết và sắp xếp được các lịch cá nhân" - thông báo cho hay.
Cũng theo thông tin từ ekip, khán giả đã mua vé liveshow Tri Âm tại Hà Nội có thể bảo lưu vé hoặc hủy vé nếu không thể chờ đến show diễn sau dịch.