Sao Việt 24h: Bùng nổ trước nhan sắc 'mĩ nam' của con trai Trà My Idol, 'Họa mi tóc nâu' Mỹ Tâm bật mí không gian cực hoành tráng của liveshow Tri Âm

Trong 24 giờ qua, các Sao Việt đã có nhiều hoạt động nổi bật, thu hút được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.
Hãy cùng chúng tôi điểm qua những hoạt động nổi bật của các Sao Việt trong 24 giờ qua.
Hãy cùng chúng tôi điểm qua những hoạt động nổi bật của các Sao Việt trong 24 giờ qua.
Hoa Hậu H'Hen Niê mang đến một hình ảnh vô cùng cá tính với nhan sắc xinh đẹp, cực kỳ quyến rũ trong tạo hình mới - Ảnh: FBNV Hoa Hậu Khánh Vân đang trong hành trình chuẩn bị cho cuộc đọ sắc tại Miss Universe. Cô nàng cho thấy một sắc vóc hoàn hảo và vô cùng quyến rũ qua bộ trang phục dạ hội sexy, tôn triệt để vòng 1 của mình - Ảnh: FBNV Nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ làm người hâm mộ cô liên tục 'no mắt' khi cô nàng liên tục khoe các bức ảnh vô cùng xinh đẹp của mình. Khi thì như nàng thơ với váy trắng thanh khiết khi lại trẻ trung với váy jean thế này - Ảnh: FBNV Diễn viên Trương Ngọc Ánh vô cùng cá tính và quyền lực trong chiếc váy da. Cô viết: 'Chỉ cần chọn làm một việc nho nhỏ thôi trong khả năng của mình để giúp bản thân tăng trưởng sự tự tin. Bởi vì tự tin hay cảm giác mình xứng đáng là rất quan trọng' - Ảnh: FBNV Hoa hậu Hà Kiều Anh chứng minh nhan sắc bị thời gian bỏ quên của mình. Nàng hậu trông rất trẻ trung và dịu dàng trong bộ áo dài trắng tinh khôi - Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ Mỹ Tâm vẫn mải miết tổng duyệt sân khấu liveshow Tri Âm sẽ diễn ra vào 3 ngày sắp tới. 'Họa mi tóc nâu' vô cùng chỉn chu, tỉ mi trong từng khâu từ tập vũ đạo, kiểm tra sân khấu, tập hát trước thềm liveshow đánh dấu chặng đường ca hát của mình - Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ Trà My Idol khiến công chúng không khỏi há hốc mồm và 'lịm tim' trước vẻ đẹp trai và cực kỳ soái ca của con trai mình. Cậu bé hứa hẹn là 1 mỹ nam trong tương lai, vẻ đẹp trong sáng, với đôi mắt to tròn và nụ cười rất đỗi ngọt ngào hứa hẹn sẽ làm 'đau' biết bao con tim cô gái đây - Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ Lệ Quyên cũng bất ngờ chia sẻ hình ảnh cậu con trai lúc 3 tuần tuổi và khi 10 tuổi. Cậu bé cũng là 1 mỹ nam tương lai của Vbiz khi sở hữu vẻ ngoài cực kỳ điển trai - Ảnh: FBNV
Gia đình nhỏ của nam ca sĩ Đan Trường khoe khoảnh khắc nhí nhố khi chụp hình cùng nhau, trong lúc đó gái ế Diễm My sở hữu 2 anh chàng đẹp trai mà "không biết lựa anh nào". Cùng xem các hoạt động của sao Việt trong 24h qua nhé!
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-24h-bung-no-truoc-nhan-sac-mi-nam-cua-con-trai-tra-my-idol-hoa-mi-toc-nau-my-tam-bat-mi-khong-gian-cuc-hoanh-trang-cua-liveshow-tri-am-402916.html