Sao Việt 24h: Bùng nổ trước nhan sắc 'mĩ nam' của con trai Trà My Idol, 'Họa mi tóc nâu' Mỹ Tâm bật mí không gian cực hoành tráng của liveshow Tri Âm

Gia đình nhỏ của nam ca sĩ Đan Trường khoe khoảnh khắc nhí nhố khi chụp hình cùng nhau, trong lúc đó gái ế Diễm My sở hữu 2 anh chàng đẹp trai mà "không biết lựa anh nào". Cùng xem các hoạt động của sao Việt trong 24h qua nhé!