Mỹ Tâm cháy hết mình trong liveshow Tri Âm: Hàng chục ngàn fan ‘cùng khóc cùng cười’ với 20 bản hit của ‘họa mi tóc nâu’

Đêm 25-4 tại sân vận động Phú Thọ (TP.HCM), liveshow mang tên "Tri Âm" của nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã diễn ra trong sự mong chờ của rất nhiều khán giả. Fan hâm mộ của "hoạ mi tóc nâu" đã được hòa nhịp theo thần tượng, cùng khóc cùng cười với cô ngay tại sân khấu.

Đêm nhạc "Tri Âm" được diễn ra trong sự mong chờ của khán giả sau nhiều lần trì hoãn vì dịch bệnh. Mỹ Tâm tổ chức liveshow này để đánh dấu 20 năm hoạt động nghệ thuật của mình. Được biết, đêm nhạc này được nữ ca sĩ ấp ủ từ rất lâu. Trên sân khấu của "Tri Âm", Mỹ Tâm đã cháy hết mình. Nữ ca sĩ thể hiện tổng cộng 20 bài hát, đại diện cho 20 năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Xuyên suốt liveshow, Mỹ Tâm đã đưa khán giả lên "chuyến tàu trở về quá khứ" với những bản hit vang bóng một thời cho đến những loạt hit đình đám gần đây của mình.

Trên sân khấu của 'Tri Âm', Mỹ Tâm đã cháy hết mình. Nữ ca sĩ thể hiện tổng cộng 20 bài hát, đại diện cho 20 năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam - Ảnh: FBNV Mỹ Tâm trong bộ áo dài trắng hát ca khúc 'Cây đàn sinh viên' - Ảnh: FBNV Mở đầu "Tri Âm" Mỹ Tâm khiến khán giả vô cùng thích thú khi mặc áo dài trắng, tự ngồi đánh guitar và hát bài Cây đàn sinh viên. Những thước phim về hình ảnh tuổi học trò đầy mơ mộng được nữ ca sĩ tái hiện rất thành công và khiến nhiều fan hâm mộ xao xuyến. Bên cạnh những giây phút bồi hồi, rưng rưng, Mỹ Tâm lại một phen khiến khán giả không nhịn được cười bằng những màn tấu hài "vốn có" của mình. Trong một tiết mục, nữ ca sĩ đã có phần intro vô cùng ấn tượng, "họa mi tóc nâu" đã hỏi khán giả: "Các bạn hôm nay có vui không ạ?". Ngay lập tức, người hâm mộ đáp: "Vui ạ" rộn cả khán phòng. Thế là Mỹ Tâm liền "giở trò":"Vậy bây giờ mình vô bài Chuyện buồn nha" khiến ai nấy cũng phải bật cười vì quá lầy lội và đáng yêu.

Khán giả đã có thật nhiều cảm xúc, được khóc được cười cùng thần tượng - Ảnh: FBNV Mỹ Tâm cháy hết mình trên sân khấu 'Tri Âm' - Ảnh: FBNV Không chỉ đưa khán giả 'lượn quanh' trên con thuyền cảm xúc, Mỹ Tâm cũng thay đổi hình ảnh 'xoành xoạch' vô cùng thú vị - Ảnh: FBNV Không chỉ đưa khán giả "lượn quanh" trên con thuyền cảm xúc, Mỹ Tâm cũng thay đổi hình ảnh "xoành xoạch" vô cùng thú vị. Mỗi bài hát, mỗi câu chuyện lại là một hình mẫu khác, đằm thắm có, dịu dàng có, năng động, "chịu chơi" cũng có khiến khán giả không thể rời mắt. Thật không hề ngoa khi nói Mỹ Tâm là "thần tượng của các thần tượng" bởi thần thái cực đỉnh và giọng hát vô cùng nội lực. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật nữ ca sĩ vẫn giữ được "phong độ" như ngày nào. Không chỉ có khán giả, đêm nhạc "Tri Âm" còn quy tụ nhiều anh chị em nghệ sĩ yêu mến Mỹ Tâm, trong đó có thể kể đến là Hà Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh và Wowy... họ cũng là một phần giúp cho liveshow của "họa mi tóc nâu" thành công tốt đẹp và để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

‘Họa mi tóc nâu’ Mỹ Tâm trở lại với liveshow Tri Âm: Đánh thức những tâm hồn yêu nhạc với dàn khách mời cực đỉnh Sau nhiều lần lỡ hẹn khiến người hâm mộ tiếc nuối, liveshow “Tri Âm” của Mỹ Tâm diễn ra vào tối nay trong sự háo hức của hàng triệu người hâm mộ. Sức nóng của "họa mi tóc nâu" chưa bao giờ hạ nhiệt.

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