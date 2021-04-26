Mỹ Tâm cháy hết mình trong liveshow Tri Âm: Hàng chục ngàn fan ‘cùng khóc cùng cười’ với 20 bản hit của ‘họa mi tóc nâu’

Sao Việt 26/04/2021 10:15

Đêm 25-4 tại sân vận động Phú Thọ (TP.HCM), liveshow mang tên "Tri Âm" của nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã diễn ra trong sự mong chờ của rất nhiều khán giả. Fan hâm mộ của "hoạ mi tóc nâu" đã được hòa nhịp theo thần tượng, cùng khóc cùng cười với cô ngay tại sân khấu.

Đêm nhạc "Tri Âm" được diễn ra trong sự mong chờ của khán giả sau nhiều lần trì hoãn vì dịch bệnh. Mỹ Tâm tổ chức liveshow này để đánh dấu 20 năm hoạt động nghệ thuật của mình. Được biết, đêm nhạc này được nữ ca sĩ ấp ủ từ rất lâu.

Trên sân khấu của "Tri Âm", Mỹ Tâm đã cháy hết mình. Nữ ca sĩ thể hiện tổng cộng 20 bài hát, đại diện cho 20 năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Xuyên suốt liveshow, Mỹ Tâm đã đưa khán giả lên "chuyến tàu trở về quá khứ" với những bản hit vang bóng một thời cho đến những loạt hit đình đám gần đây của mình.

my tam 1
Trên sân khấu của 'Tri Âm', Mỹ Tâm đã cháy hết mình. Nữ ca sĩ thể hiện tổng cộng 20 bài hát, đại diện cho 20 năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam - Ảnh: FBNV
my tam 2
Mỹ Tâm trong bộ áo dài trắng hát ca khúc 'Cây đàn sinh viên' - Ảnh: FBNV

Mở đầu "Tri Âm" Mỹ Tâm khiến khán giả vô cùng thích thú khi mặc áo dài trắng, tự ngồi đánh guitar và hát bài Cây đàn sinh viên. Những thước phim về hình ảnh tuổi học trò đầy mơ mộng được nữ ca sĩ tái hiện rất thành công và khiến nhiều fan hâm mộ xao xuyến.

Bên cạnh những giây phút bồi hồi, rưng rưng, Mỹ Tâm lại một phen khiến khán giả không nhịn được cười bằng những màn tấu hài "vốn có" của mình. Trong một tiết mục, nữ ca sĩ đã có phần intro vô cùng ấn tượng, "họa mi tóc nâu" đã hỏi khán giả: "Các bạn hôm nay có vui không ạ?". Ngay lập tức, người hâm mộ đáp: "Vui ạ" rộn cả khán phòng. Thế là Mỹ Tâm liền "giở trò":"Vậy bây giờ mình vô bài Chuyện buồn nha" khiến ai nấy cũng phải bật cười vì quá lầy lội và đáng yêu.

my tam 3
Khán giả đã có thật nhiều cảm xúc, được khóc được cười cùng thần tượng - Ảnh: FBNV
my tam 4
Mỹ Tâm cháy hết mình trên sân khấu 'Tri Âm' - Ảnh: FBNV
my tam 5
Không chỉ đưa khán giả 'lượn quanh' trên con thuyền cảm xúc, Mỹ Tâm cũng thay đổi hình ảnh 'xoành xoạch' vô cùng thú vị - Ảnh: FBNV

Không chỉ đưa khán giả "lượn quanh" trên con thuyền cảm xúc, Mỹ Tâm cũng thay đổi hình ảnh "xoành xoạch" vô cùng thú vị. Mỗi bài hát, mỗi câu chuyện lại là một hình mẫu khác, đằm thắm có, dịu dàng có, năng động, "chịu chơi" cũng có khiến khán giả không thể rời mắt.

Thật không hề ngoa khi nói Mỹ Tâm là "thần tượng của các thần tượng" bởi thần thái cực đỉnh và giọng hát vô cùng nội lực. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật nữ ca sĩ vẫn giữ được "phong độ" như ngày nào.

Không chỉ có khán giả, đêm nhạc "Tri Âm" còn quy tụ nhiều anh chị em nghệ sĩ yêu mến Mỹ Tâm, trong đó có thể kể đến là Hà Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh và Wowy... họ cũng là một phần giúp cho liveshow của "họa mi tóc nâu" thành công tốt đẹp và để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

‘Họa mi tóc nâu’ Mỹ Tâm trở lại với liveshow Tri Âm: Đánh thức những tâm hồn yêu nhạc với dàn khách mời cực đỉnh

‘Họa mi tóc nâu’ Mỹ Tâm trở lại với liveshow Tri Âm: Đánh thức những tâm hồn yêu nhạc với dàn khách mời cực đỉnh

Sau nhiều lần lỡ hẹn khiến người hâm mộ tiếc nuối, liveshow “Tri Âm” của Mỹ Tâm diễn ra vào tối nay trong sự háo hức của hàng triệu người hâm mộ. Sức nóng của "họa mi tóc nâu" chưa bao giờ hạ nhiệt.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Mỹ Tâm đêm nhạc Tri Âm Cây đàn sinh viên

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 28 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 54 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 59 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"