Mỹ Tâm hé lộ sân khấu liveshow ‘Tri âm’ cực hoành tráng và đẳng cấp trước sự háo hức chờ đợi từng ngày của fan

"Tri âm" là liveshow đang được mong chờ nhất hiện nay của Mỹ Tâm, khán giả cả nước nóng lòng đếm ngược từng ngày tới khoảnh khắc tái ngộ nàng “họa mi tóc nâu”.

Mỹ Tâm là cái tên gắn bó với nhiều thế hệ người yêu âm nhạc với hai thập kỷ cầm mic. Sự nghiệp thành công với hàng loạt bản hit cùng lượng fan hùng hậu, nhưng đã lâu rồi Mỹ Tâm chưa đứng trên sân khấu lớn trong vai trò nhân vật chính live concert. Sắp tới, với liveshow “Tri âm”, Mỹ Tâm muốn tri ân tới những người đồng sự đã sát cánh và trên hết là tới người hâm mộ đã dõi theo và ủng hộ cô trong suốt chặng đường dài. Mọi người đang mong đợi từng ngày được tái ngộ 'họa mi tóc nâu' trên sân khấu lớn Đây là sự kiện quy mô lớn đầu tiên đánh dấu sự trở lại của cô kể từ “Tâm 9” - Album của năm tại Giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2018. Chờ ngày “họa mi tóc nâu” chính thức tái ngộ khán giả trên sân khấu trong bữa tiệc đỉnh cao làng nhạc Việt, mọi hoạt động chuẩn bị cho đêm liveshow đều được công chúng quan tâm chú ý. Mới đây, Mỹ Tâm hé lộ hình ảnh không gian của “Tri âm” càng khiến khán giả cả nước càng thêm háo hức.

Mỹ Tâm háo hức chuẩn bị cho đêm liveshow Mỹ Tâm là nữ ca sĩ duy nhất có lượng fan đông đảo và bền bỉ suốt 2 thập kỷ qua và sẽ cùng hội tụ tại 'Tri âm' Có lẽ Mỹ Tâm là nữ ca sĩ duy nhất có lượng fan đông đảo và bền bỉ suốt 2 thập kỷ qua. Họ sẽ hội tụ tại “Tri Âm” để sống lại ký ức đã đi cùng từng chặng đường sự nghiệp âm nhạc của “họa mi tóc nâu”. Được biết, “Tri âm” tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 25/4 sẽ được tổ chức ở sân vận động Phú Thọ với lượng khán giả tham gia dự kiến lên đến 50.000 người. Theo đó, sân khấu sẽ mở lấy chiều rộng nhiều hơn chiều sâu để khán giả có thể nhìn gần hơn, có thể bao trọn cảm xúc và “ôm cô gái ấy vào lòng”. Ở Hà Nội thì “Tri âm” sẽ được tổ chức ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 1/5.

Sân khấu đã lên đèn Chỉ chờ chúng ta cùng lên đồ Liveshow không chỉ có ekip khủng, khách mời tham dự cũng thuộc hàng đình đám gồm Phan Mạnh Quỳnh, Hà Anh Tuấn và rapper Wowy. Mỗi người đều có những kỷ niệm đặc biệt với Mỹ Tâm trong cả sự nghiệp và đời thực. 'Họa mi tóc nâu' kỹ lưỡng kiểm tra sơ đồ bố trí chỗ ngồi ở sân vân động Hàng nghìn vé nhanh chóng được khán giả săn đón, “hết veo” trong ngày đầu mở bán cho thấy sức hút và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của Mỹ Tâm sau hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Sốc với nhan sắc Mỹ Tâm qua 15 năm: 2021 với 2006 mà như ‘mới hôm qua’ Trend “ngày ấy – bây giờ” vẫn chưa hết hot, chị đại Mỹ Tâm “đu trend” khiến cộng đồng mạng “trầm trồ” trước nhan sắc bị thời gian bỏ quên.

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