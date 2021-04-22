Mỹ Tâm hé lộ sân khấu liveshow ‘Tri âm’ cực hoành tráng và đẳng cấp trước sự háo hức chờ đợi từng ngày của fan

"Tri âm" là liveshow đang được mong chờ nhất hiện nay của Mỹ Tâm, khán giả cả nước nóng lòng đếm ngược từng ngày tới khoảnh khắc tái ngộ nàng “họa mi tóc nâu”.
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Mỹ Tâm là cái tên gắn bó với nhiều thế hệ người yêu âm nhạc với hai thập kỷ cầm mic. Sự nghiệp thành công với hàng loạt bản hit cùng lượng fan hùng hậu, nhưng đã lâu rồi Mỹ Tâm chưa đứng trên sân khấu lớn trong vai trò nhân vật chính live concert. Sắp tới, với liveshow “Tri âm”, Mỹ Tâm muốn tri ân tới những người đồng sự đã sát cánh và trên hết là tới người hâm mộ đã dõi theo và ủng hộ cô trong suốt chặng đường dài.
Đây là sự kiện quy mô lớn đầu tiên đánh dấu sự trở lại của cô kể từ “Tâm 9” - Album của năm tại Giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2018. Chờ ngày “họa mi tóc nâu” chính thức tái ngộ khán giả trên sân khấu trong bữa tiệc đỉnh cao làng nhạc Việt, mọi hoạt động chuẩn bị cho đêm liveshow đều được công chúng quan tâm chú ý. Mới đây, Mỹ Tâm hé lộ hình ảnh không gian của “Tri âm” càng khiến khán giả cả nước càng thêm háo hức.
Có lẽ Mỹ Tâm là nữ ca sĩ duy nhất có lượng fan đông đảo và bền bỉ suốt 2 thập kỷ qua. Họ sẽ hội tụ tại “Tri Âm” để sống lại ký ức đã đi cùng từng chặng đường sự nghiệp âm nhạc của “họa mi tóc nâu”.
Được biết, “Tri âm” tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 25/4 sẽ được tổ chức ở sân vận động Phú Thọ với lượng khán giả tham gia dự kiến lên đến 50.000 người. Theo đó, sân khấu sẽ mở lấy chiều rộng nhiều hơn chiều sâu để khán giả có thể nhìn gần hơn, có thể bao trọn cảm xúc và “ôm cô gái ấy vào lòng”. Ở Hà Nội thì “Tri âm” sẽ được tổ chức ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 1/5.
Liveshow không chỉ có ekip khủng, khách mời tham dự cũng thuộc hàng đình đám gồm Phan Mạnh Quỳnh, Hà Anh Tuấn và rapper Wowy. Mỗi người đều có những kỷ niệm đặc biệt với Mỹ Tâm trong cả sự nghiệp và đời thực.
Hàng nghìn vé nhanh chóng được khán giả săn đón, “hết veo” trong ngày đầu mở bán cho thấy sức hút và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của Mỹ Tâm sau hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.
Ảnh: FBNV