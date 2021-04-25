‘Họa mi tóc nâu’ Mỹ Tâm trở lại với liveshow Tri Âm: Đánh thức những tâm hồn yêu nhạc với dàn khách mời cực đỉnh

Sao Việt 25/04/2021 22:14

Sau nhiều lần lỡ hẹn khiến người hâm mộ tiếc nuối, liveshow “Tri Âm” của Mỹ Tâm diễn ra vào tối nay trong sự háo hức của hàng triệu người hâm mộ. Sức nóng của "họa mi tóc nâu" chưa bao giờ hạ nhiệt.

Mỹ Tâm là một trong những nữ ca sĩ có lượng fan đông đảo và bền bỉ suốt 2 thập kỷ qua. Thế nhưng, đã quá lâu rồi công chúng yêu nhạc không được thấy cô trong một buổi live concert nào. Để không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ, Mỹ Tâm trở lại với liveshow “Tri âm”. Thông qua buổi diễn này, nàng "họa mi tóc nâu" muốn tri ân tới tới những người bạn, người đồng nghiệp đã sát cánh và trên hết là tới người hâm mộ đã dõi theo và ủng hộ cô trong suốt chặng đường dài cầm mic. 

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Mỹ tâm tại buổi họp báo công bố tổ chức Liveshow 'Tri Âm' - Ảnh: Internet

Trở lại với Liveshow lần này, Mỹ Tâm trau chuốt từ hình ảnh đến âm thanh, sân khấu với dàn ê kíp hùng hậu và tài năng như nhiếp ảnh gia Dzũng Yoko, nhạc sĩ Khắc Hưng. 

‘Họa mi tóc nâu’ Mỹ Tâm trở lại với liveshow Tri Âm: Đánh thức những tâm hồn yêu nhạc với dàn khách mời cực đỉnh - Ảnh 2
Khu vực cổng vào sân khấu cũng được trang trí hoành tráng với tone hồng chủ đạo - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, dàn khách mời "cực khủng" được ca sĩ gốc Đà Nẵng mời góp mặt trong liveshow cũng khiến khán giả đứng ngồi không yên. 

Phan Mạnh Quỳnh từng hợp tác với Mỹ Tâm trong ca khúc Anh chưa từng biết thuộc album Tâm 9. Không những thế trong cuộc sống, 2 người còn là những người bạn ăn ý và hiểu nhau. Hà Anh Tuấn đã nhiều lần sánh đôi, song ca cùng Mỹ Tâm. Không chỉ có giọng hát trữ tình ngọt ngào hòa quyện vào nhau, 2 ca sĩ lớn nhất nhì showbiz Việt còn có sự tương tác ăn ý trên sân khấu.

Khách mời cuối cùng được công bố là Wowy - tác giả của bản hit Thiên Đàng. Không chỉ là một rapper đình đám, Wowy còn là một fan cứng của Mỹ Tâm khi từng tuyên bố: "Thích nụ cười của chị, từng ngồi từ xa ngắm chị diễn, nghe giọng hát của chị và la lên thật lớn: Chị tuyệt vời quá chị ơi!”.  

‘Họa mi tóc nâu’ Mỹ Tâm trở lại với liveshow Tri Âm: Đánh thức những tâm hồn yêu nhạc với dàn khách mời cực đỉnh - Ảnh 3
Dàn khách mời 'cực khủng' xuất hiện trong liveshow của Mỹ Tâm - Ảnh: Internet

Sự trở lại đặc biệt của cô thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Mặc dù show ca nhạc được diễn ra vào 19 giờ 30 phút tối ngày 25/4 nhưng ngay từ chiều, người hâm mộ đã đến chật cứng. 

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Người hâm mộ xếp hàng dài đợi đến giờ vào xem show diễn - Ảnh chụp màn hình

Cách đây ít giờ, Mỹ Tâm đã chia sẻ hình ảnh làm công tác xịt khuẩn, phòng ngừa dịch bệnh tại khu vực diễn ra buổi diễn. 

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Nữ ca sĩ chú trọng việc giữ an toàn trong thời điểm dịch bệnh nhạy cảm - Ảnh: FB

Sự kiện đang diễn ra tại sân khấu SVĐ Quân khu 7 (TPHCM), được mở màn bằng những bản hit tạo nên tên tuổi của Mỹ Tâm, tiếp nối bằng những ca khúc xuất sắc từ album Tâm 9, và kết lại bằng một loạt tác phẩm gắn liền với nhiều kỷ niệm để tri ân một hành trình. Trước đó, tại Hà Nội, show diễn cũng đã để lại nhiều dư vị cảm xúc trong lòng người yêu âm nhạc đất Hà Thành.

Không chỉ đơn thuần là 1 bữa tiệc âm nhạc của một trong những nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam, “Tri âm” còn là dịp để Mỹ Tâm và FC của cô chia sẻ với nhau những kỷ niệm buồn vui và những năm tháng đáng nhớ. Đây được đánh giá sẽ trở thành show diễn giàu cảm xúc nhất của nhạc Việt nửa đầu năm 2021, là cơ hội để người yêu âm nhạc thưởng thức giọng ca đẹp và nội lực của "họa mi tóc nâu". 

Những hình ảnh về buổi liveshow sẽ tiếp tục được cập nhật. 

Sao Việt 24h: Bùng nổ trước nhan sắc 'mĩ nam' của con trai Trà My Idol, 'Họa mi tóc nâu' Mỹ Tâm bật mí không gian cực hoành tráng của liveshow Tri Âm

Sao Việt 24h: Bùng nổ trước nhan sắc 'mĩ nam' của con trai Trà My Idol, 'Họa mi tóc nâu' Mỹ Tâm bật mí không gian cực hoành tráng của liveshow Tri Âm

Trong 24 giờ qua, các Sao Việt đã có nhiều hoạt động nổi bật, thu hút được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

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Từ khóa:   Mỹ Tâm liveshow Mỹ Tâm Liveshow Tri Âm

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