Nghệ sĩ Việt Hương là người duy nhất được con gái của Phi Nhung uỷ quyền phát ngôn và giúp theo dõi tình trạng bệnh trong quá trình điều trị COVID-19.

Những ngày qua, thông tin ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19 chuyển biến xấu nên phải điều trị bằng EMCO khiến không ít người hâm mộ cảm thấy lo lắng. Trước thông tin này, đại diện truyền thông của nữ ca sĩ đã đính chính để trấn an mọi người trên mạng xã hội rằng: "Mấy ngày nay mình không cập nhật chị Phi Nhung vì chị vẫn đang điều trị tích cực từ bệnh viện Chợ Rẫy. Và thực sự thì cũng còn rất nhiều bệnh nhân nặng đang cấp cứu mà ai cũng như ai nên không thể phiền, bác sĩ và giám đốc bệnh viện cũng có chỉ đạo không được cung cấp tin của bệnh nhân nên tất cả chỉ là tin đồn khi nào có thông tin chính thức mới hơn ekip sẽ chủ động đưa ra thông báo". Ca sĩ Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Internet Trước đó, cũng xuất hiện không ít thông tin chưa chính xác về tình hình sức khoẻ của nữ ca sĩ được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang. Thậm chí, nhiều tin giả như Phi Nhung thuê phi cơ riêng về Mỹ điều trị COVID-19 hay qua đời tại bệnh viện cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý người hâm mộ.

Mới đây, siêu mẫu Xuân Lan đã livestream để chia sẻ rõ về tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ và cô cho biết, các bác sĩ vẫn đang hết lòng chữa trị cho Phi Nhung. Cô mong khán giả hãy lựa chọn thông tin chính xác từ phía ê-kíp và gia đình nghệ sĩ thay vì những lời đồn không căn cứ. Cụ thể, Xuân Lan nói rõ: “Mọi người yên tâm, sức khỏe của chị Phi Nhung đang được theo dõi tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ vẫn rất quan tâm đến tình trạng của chị Nhung. Hiện chị vẫn được theo dõi tích cực, chúng ta hãy để một thời gian nữa cho chị bình phục, quay trở lại với cuộc sống và lúc đó chúng ta sẽ gặp lại Phi Nhung. Bây giờ chúng ta vẫn dành những tình thương đó cho chị Nhung, cùng gửi lời cầu nguyện cho chị thì tôi tin chị sẽ sớm trở lại với chúng ta thôi."

Siêu mẫu Xuân Lan livestream thông tin về tình hình sức khoẻ hiện tại của Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip Đồng thời, trong buổi livestream, Xuân Lan cũng tiết lộ rằng gia đình nữ ca sĩ đã làm giấy uỷ quyền cho nghệ sĩ Việt Hương để đại diện cho Phi Nhung ở Việt Nam: "Nếu có chuyện gì, xin lắng nghe những thông tin chính thống từ gia đình. Hiện tại gia đình làm giấy ủy quyền từ Wendy Phạm (con gái Phi Nhung - PV) cho chị Việt Hương. Chị Việt Hương đại diện cho chị Phi Nhung ở Việt Nam, ngoài ra còn có ê-kíp của chị Nhung và Xuân Lan sẽ là những người theo dõi các thông tin của chị Nhung trong bệnh viện. Khi những người Xuân Lan nhắc tới không cập nhật thì mọi người biết Phi Nhung đang được chăm sóc sức khỏe, mọi người yên tâm nha”." Con gái Phi Nhung đã ủy quyền cho Việt Hương tại theo dõi và thông báo trực tiếp tình trạng sức khỏe của Phi Nhung tại bệnh viện - Ảnh: Internet Theo thông tin của Phụ nữ Việt Nam, cùng với đó, phía gia đình của Phi Nhung khẳng định vẫn luôn theo sát thông báo từ các bác sĩ và phía Giám đốc bệnh viện cũng đã chỉ đạo sẽ siết chặt thông tin để tránh gây hoang mang cho nhiều người. Trước đó, con gái ruột Phi Nhung từ Mỹ từng tiết lộ, mẹ cô đã trải qua giai đoạn không thở được, cần đến máy trợ thở và phải lọc máu khi nhiễm COVID-19. Các đồng nghiệp, bạn bè tại Việt Nam lẫn hải ngoại như Đàm Vĩnh Hưng, Việt Hương, Lệ Quyên, Phương Thanh, Đan Nguyên, Bằng Kiều, Quang Lê, Mạnh Quỳnh… đều đăng dòng trạng thái cầu nguyện, động viên ca sĩ Phi Nhung mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật.

Xôn xao thông tin kêu gọi quyên góp tiền cho ca sĩ Phi Nhung điều trị Covid-19, đại diện nữ ca sĩ nói gì? Người đại diện của Phi Nhung cho rằng đã có kẻ lợi dụng tài khoản Facebook của một ca sĩ bị hack (Nguyễn Ngọc Châu) để đăng thông tin kêu gọi quyên góp tiền cho ca sĩ Phi Nhung.

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