"Tôi rất bức xúc khi gần một tháng qua, trên mạng xã hội liên tục lan truyền những thông tin tiêu cực, ác ý, tin đồn không có thật liên quan đến ca sĩ Phi Nhung, một đồng nghiệp của tôi" - Nghệ sĩ Hồng Loan bày tỏ.

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội không ngừng đưa những thông tin tiêu cực về bệnh tình của ca sĩ Phi Nhung như qua đời, chuyển biến nặng,... Bên cạnh đó, nhiều kẻ gian cũng lợi dụng việc nữ ca sĩ đang điều trị Covid-19 tại bệnh viện để kêu gọi quyên góp tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến việc này, mới đây, nghệ sĩ Hồng Loan - con gái NSƯT Bảo Quốc cũng lên tiếng bức xúc về một số tin đồn giả mạo liên quan tới Phi Nhung. Hồng Loan bức xúc về những tin đồn tiêu cực liên quan đến Phi Nhung -

Ảnh: Cắt từ clip Trên kênh Youtube của mình, Hồng Loan cho biết tình trạng sức khoẻ hiện tại của Phi Nhung: "Hiện tại, Phi Nhung vẫn đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy và tình trạng vẫn chưa tiến triển nhiều. Phi Nhung vẫn phải thở máy qua ống thở. Chủng Covid mới Phi Nhung bị nhiễm gây đông máu nên Phi Nhung cần lọc máu qua hệ thống máy ECMO. Hiện, chưa có thông tin gì mới hay chuyển biến về sức khỏe Phi Nhung.

Vậy mà mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện một tài khoản tự nhận là người nhà ca sĩ Phi Nhung, kêu gọi đóng góp tiền chữa trị bệnh cho Phi Nhung. Tôi đã liên lạc và được biết thông tin này hoàn toàn sai sự thật. Gia đình Phi Nhung hoàn toàn không kêu gọi bất cứ ai góp tiền hay đóng tiền để giúp đỡ trị bệnh cho cô. Gia đình Phi Nhung hiện đang rất khó chịu, bức xúc khi bị mạo danh như vậy. Tôi muốn thông báo đến cho mọi người vì có nhiều mạnh thường quân hay khán giả hâm mộ, yêu thương Phi Nhung, khi nghe những vấn đề như vậy thì rất sẵn lòng để giúp cho gia đình trong lúc khó khăn này.

Nhưng đây hoàn toàn là giả mạo. Tôi cũng mong những người này đừng làm chuyện thất đức như vậy, lợi dụng lúc gia đình người ta đang có người bệnh tật rồi lấy danh tiếng của người ta ra trục lợi bất chính, kiếm những đồng tiền bất chính". Tài khoản mạo danh là người nhà Phi Nhung để kêu gọi quyên góp tiền điều trị Covid-19 cho nữ ca sĩ nhằm trục lợi - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh, Hồng Loan tâm sự thêm: "Người Việt mình khắp nơi trên thế giới đều có tấm lòng rất tương thân tương ái. Hôm qua, tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ khán giả hỏi thăm tình hình Phi Nhung rồi nói rằng họ sẽ ủng hộ tiền và thuốc cho Phi Nhung. Nhưng tôi đã từ chối nhận và cho số điện thoại người nhà Phi Nhung để họ gọi trực tiếp tới. Hiện tại, bệnh viện Chợ Rẫy không cho ai ra vào nên việc đưa thuốc này tôi nghĩ hơi khó. Thêm nữa, có thông tin rằng Phi Nhung đã được đưa lên máy bay riêng để về Mỹ, những tin đồn này hoàn toàn giả mạo hết. Ở Mỹ không cho phép ai nhập cảnh khi đang dương tính, dù là ai đi nữa. Những tin đồn này hết sức phi lý. Tôi rất cảm ơn các mạnh thường quân đã thương yêu nghệ sĩ như Phi Nhung. Tôi chỉ mong vắc xin sớm về sớm cho mọi người được tiêm rồi đánh bay căn bệnh này".

Thực hư thông tin bệnh tình Phi Nhung trở nặng nên đi chuyên cơ gấp về Mỹ điều trị COVID-19? Tình hình sức khỏe hiện tại của Phi Nhung vẫn là điều nhiều khán giả quan tâm, theo dõi và luôn cầu nguyện cho cô sớm vượt qua được "nghịch cảnh".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-dinh-phi-nhung-buc-xuc-khi-bi-ke-gian-mao-danh-keu-goi-quyen-gop-tien-giup-chua-tri-covid-19-425140.html