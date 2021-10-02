Nam Trung gọi hot Tiktoker là: “Bát cơm nguội chan nước mưa” và biểu cảm đồng tình của Minh Tú

Giải trí 02/10/2021 08:39

Không nằm ngoài dự đoán, các Giám khảo quyền lực đã khai màn bằng những phần “xoay” thí sinh bằng những thử thách bất ngờ.

Những thử thách nói trên bao gồm: thay đổi lay out make up tại chỗ, posing theo yêu cầu với nhiều biểu cảm khác nhau, lên sketch bản thiết kế trong vòng 3 phút,... Bên cạnh đó, tập phát sóng đầu tiên sẽ là cuộc chạm trán nảy lửa giữa các thí sinh có cá tính mạnh - cũng đã có dấu ấn riêng trong giới thời trang như: người mẫu phi giới tính Vio Hồ, Tikka Hoàng Hiền, Trang Bùi, Đặng Lam,...

TikTok FashUP 2021là chiến dịch tìm kiếm và tôn vinh các nhà sáng tạo nội dung tài năng trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang tại Việt Nam. Với slogan “FashionIsYou - Thời trang là chính bạn”, chiến dịch TikTok FashUP 2021mong muốn truyền cảm hứng để cộng đồng tự tin hơn vào vẻ đẹp của bản thân, đồng thời khuyến khích lan tỏa các nội dung tích cực, liên quan đến làm đẹp và thời trang tại nhà.

Nam Trung gọi hot Tiktoker là: “Bát cơm nguội chan nước mưa” và biểu cảm đồng tình của Minh Tú - Ảnh 1

Ở vòng Semi-final “TikTok FashUP 2021”, 200 thí sinh xuất sắc nhất được chia thành 50 nhóm, mỗi nhóm bao gồm 4 thành viên ở cả 4 lĩnh vực : Fashion Icon, Modeling Icon, Fashion Design Icon và Beauty Icon. Các nhóm sẽ đến với thử thách thực hiện một đoạn video clip ngắn chủ đề “Chiến binh thời trang” trong vòng 72 giờ với thông điệp: “Tuy ở nhà nhưng vẫn luôn thời trang theo đúng thông điệp của TikTok FashUP - Fashion Is YOU". Sau khi hoàn thành bài thi, các nhóm tiếp tục bước vào vòng đánh giá, thuyết trình và loại trực tiếp cùng với ban giám khảo. Mới đây, Nhà sản xuất đã chính thức hé lộ thêm 1 teaser cho tập sóng đầu tiên của series thực tế TikTok FashUP.

Chỉ có 72 giờ từ lúc thành lập team và hoàn thành bài thi theo nhóm, nên chắc hẳn giữa các đội khó có thể tránh khỏi việc bất đồng quan điểm. Trong vòng gặp gỡ và thuyết trình về bài dự thi cùng Ban giám khảo, nhóm của thí sinh Vio Hồ đã có những quan điểm trái chiều khiến Giám khảo Minh Tú phải đặt câu hỏi lớn: “Tại sao lúc ban đầu khi mà Vio Hồ đưa ra ý tưởng đầu tiên em không đồng ý mà em vẫn chấp nhận? Sau đó em lại gửi những source khác với những gì em đồng ý với bạn lúc ban đầu?”.

Nam Trung gọi hot Tiktoker là: “Bát cơm nguội chan nước mưa” và biểu cảm đồng tình của Minh Tú - Ảnh 2
Nhóm thí sinh Vio Hồ. Ảnh: BTC

Thí sinh Đặng Lam - lĩnh vực thi Fashion Design cũng đã có những giải thích về hành động của mình: “Em không nghĩ phần intro (giới thiệu) đó, nó sẽ bắt đầu từ câu chuyện của em kể, tại vì em nghĩ…”, tuy nhiên không để Đặng Lam kịp nói hết, Vio Hồ đã phản pháo vô cùng gay gắt. Nhóm của Trang Bùi, Tikka Hoàng Hiền, Hữu Phong và Triệu Mỹ Linh cũng gặp vấn đề tương tự khi không thống nhất được nên sử dụng bao nhiêu bài nhạc cho video dự thi của nhóm sẽ hợp lý nhất.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều thử thách chuyên môn thú vị và kịch tính đã nổ ra trong ngày gặp mặt đầu tiên dàn Giám khảo quyền lực. Sự xuất hiện “nhạt nhoà" của Sơn Hồng Phạm - một nhà sáng tạo nội dung thuộc lĩnh vực Fashion Icon sở hữu số lượng người theo dõi khủng trên nền tảng TikTok - đã không thuyết phục được Ban giám khảo. Ngay lập tức, Giám khảo Cô Em Trendy Khánh Linh đã lên tiếng yêu cầu Sơn Hồng Phạm thử mix & match lại bộ trang phục hoàn toàn mới.

Nam Trung gọi hot Tiktoker là: “Bát cơm nguội chan nước mưa” và biểu cảm đồng tình của Minh Tú - Ảnh 3
Nhóm thí sinh Sơn Hồng Phạm. Ảnh: BTC

Chưa dừng lại ở đó, “ông hoàng của những câu nói viral” - Giám khảo Nam Trung cũng khẩn trương đề nghị Thanh Huệ - thí sinh lĩnh vực Beauty Icon: “Lôi mình ra khỏi vòng an toàn và thêm hộ anh gia vị vào bát cơm nguội chan nước mưa ấy đi” khi thấy layout make-up của cô quá đơn điệu. Trong thời gian chờ đợi, Hoa hậu - Siêu mẫu Minh Tú cũng tranh thủ xoay Thùy Dương (lĩnh vực thi Modeling Icon) bằng cách thử thách tạo dáng với những yêu cầu “khó nhằn" đến từ vị Mentor của mình như bánh bèo, ngây thơ, hung dữ,...

Nam Trung gọi hot Tiktoker là: “Bát cơm nguội chan nước mưa” và biểu cảm đồng tình của Minh Tú - Ảnh 4

Nếu như các thành viên trong đội của “thủ lĩnh” Vũ Duy (Call me Duy) bao gồm Michael Trương, Thu Anh, Quí Trần vô cùng hào hứng hô khẩu hiệu trước phần thi đầy cam go, nhóm thí sinh Trần Khánh Ngân, Quốc Khang, Tuyết Trần, Minh Triết lý giải ý nghĩa của tên nhóm “Soul Graft - Sự kết nối của những tâm hồn đồng điệu” thì những tranh cãi đã xảy ra giữa các thí sinh có cá tính mạnh - cũng đã có dấu ấn riêng trong giới thời trang như: Người mẫu phi giới tính Vio Hồ, Tikka Hoàng Hiền, Trang Bùi, Đặng Lam...

Nam Trung gọi hot Tiktoker là: “Bát cơm nguội chan nước mưa” và biểu cảm đồng tình của Minh Tú - Ảnh 5
Nhóm thí sinh Vũ Duy. Ảnh: BTC

 

David Beckham đẹp bất chấp tuổi tác, thách thức luôn cả camera mờ nhòe, chất lượng thấp

David Beckham đẹp bất chấp tuổi tác, thách thức luôn cả camera mờ nhòe, chất lượng thấp

"Ảnh chất lượng thấp, anh chất lượng cao". Câu này là dành cho tượng đài nhan sắc David Beckham.

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Từ khóa:   TikTok FashUP 2021 Nam Trung Hoa hậu Minh Tú

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