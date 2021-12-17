Gia đình Đan Trường hội ngộ trước thềm Giáng sinh, chỉ một hành động nhỏ gây chú ý

Hơn 8 năm cùng nhau trải qua mọi khó khăn và sóng gió thế nhưng Đan Trường và Thuỷ Tiên đã “đường ai nấy đi”. Sau khi tan vỡ, cả hai vẫn xem nhau như những người bạn để cùng chăm sóc cậu con trai nhỏ. Vào những dịp đặc biệt, gia đình Đan Trường - Thuỷ Tiên vẫn tụ họp vui vẻ như chưa từng có cuộc chia ly.

Mới đây, Thuỷ Tiên đã đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc với con trai và Đan Trường trước thềm Giáng sinh. Trong khung hình, cả gia đình tề tựu đông đủ, nét mặt ai cũng rạng rỡ, hạnh phúc. Có thể thấy, nam ca sĩ Kiếp Ve Sầu và vợ cũ luôn đặt việc chăm sóc con trai lên hàng đầu để quý tử không cảm thấy thiếu thốn tình cảm từ bố mẹ.

Gia đình Đan Trường hội ngộ trước thềm Giáng sinh

Bên dưới phần bình luận, bạn bè và khán giả không tiếc lời khen ngợi gia đình của Đan Trường cũng như mối quan hệ tốt đẹp của cả hai hậu ly hôn.

Gia đình Đan Trường vui vẻ chụp ảnh cùng nhau như chưa hề có cuộc chia ly

Thuỷ Tiên chia sẻ hình ảnh nam ca sĩ và con trai đang chuẩn bị đón Noel

Halloween vừa qua, Đan Trường còn tung loạt ảnh thân thiết cùng vợ cũ và con trai. Cách chăm sóc, giáo dục con của Đan Trường - Thuỷ Tiên khiến fan ngưỡng mộ, đây quả là mối quan hệ khó tìm bởi cách ứng xử văn minh hậu ly hôn.

Trước đó, khi nói về chồng cũ, đại gia Thuỷ Tiên cũng từng chia sẻ: "Thời gian Tiên trải qua cùng anh Trường rất đẹp, ít nhất hiện nay Tiên cũng có đứa con - bé Thiên Từ để có mục đích, ước mơ cho con. Tiên và anh Trường dù không làm vợ chồng nhưng vẫn tiếp tục làm bạn bè".