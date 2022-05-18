Nghe tin Lâm Thanh Hà bị 'tiểu tam' ép buộc ly hôn, netizen mỉa mai: 'Gieo nhân nào gặt quả nấy'

Sao quốc tế 18/05/2022 11:32

Trước tin đồn đã ly hôn với chồng đại gia vì bị "tiểu tam" thúc ép, Lâm Thanh Hà vẫn giữ thái độ bình thản, không thừa nhận hay phản bác điều gì.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, một nguồn tin trong ngành tiết lộ, Lâm Thanh Hà và chồng là đại gia Hình Lý Nguyên đã ly thân được vài năm nay. Ông Hình thậm chí đã qua lại và có con trai với một người phụ nữ khác.

lam thanh ha 1
Có tin đồn cho rằng Lâm Thanh Hà và chồng là đại gia Hình Lý Nguyên đã ly hôn - Ảnh: Internet

Sau khi sinh con, "bồ nhí" của Hình Lý Nguyên ra sức hối thúc ông và Lâm Thanh Hà ly hôn để con trai của hai người có thể "đường đường chính chính" kế thừa tài sản của vị đại gia này.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, mọi thủ tục ly hôn đã hoàn tất và Lâm Thanh Hà được cho là nhận được khoản trợ cấp hậu ly hôn trị giá 2 tỷ HKD (khoảng 255 triệu USD) trong khi tài sản ròng của ông Hình giá trị hàng tỷ USD.

lam thanh ha 2
Giữa tin đồn ly hôn, Lâm Thanh Hà tỏ ra bình thản vô cùng, cũng không xác nhận hay phản bác gì - Ảnh: Internet

Tuy vậy, khi đối diện với tin đồn ly hôn, Lâm Thanh Hà tỏ ra bình thản vô cùng, cũng không xác nhận hay phản bác gì. Gần đây, người ta còn bắt gặp cô tới mua hoa tại một cửa hàng ở Hong Kong và có hai vệ sĩ đi theo hộ tống. Nữ diễn viên những năm qua duy trì cuộc sống kín tiếng với chế độ tập luyện và ăn uống lành mạnh.

lam thanh ha 3
Dù là 'mỹ nhân 50 năm có một', Lâm Thanh Hà cũng từng để bản thân trở thành 'tiểu tam' - Ảnh: Internet

Ồn ào ly hôn của Lâm Thanh Hà và vị đại gia họ Hình đã khiến công chúng lật lại chuyện cô cũng từng là "tiểu tam" chen chân vào cuộc hôn nhân của Tần Hán. Việc cố ý phá vỡ gia đình của Lâm Thanh Hà đã khiến cho nam tài tử họ Tần đã khiến anh bị vợ bỏ, sự nghiệp lụi bại và cô cũng mang tiếng giật chồng người khác. Tuy nhiên, sau tất cả thì cả hai vẫn chia tay sau gần 2 thập kỷ yêu nhau với nhiều lần tan - hợp.

lam thanh ha 3
Cư dân mạng hả hê khi thấy Lâm Thanh Hà bị 'quả báo' vì đã từng phá hoại cuộc hôn nhân của Tần Hán trong quá khứ - Ảnh: Internet

Theo 163, công chúng cho rằng việc Lâm Thanh Hà bị "tiểu tam" ép buộc ly hôn chính là "gieo nhân nào gặt quả nấy". Một số cư dân mạng bình luận về ồn ào của nữ diễn viên: "Sóng trước xô sóng sau, cô làm gia đình người khác tổn thương, giờ đến cô hứng chịu", "Cô từng làm tiểu tam, giờ đến lượt tiểu tam đến phá cô".

Cuộc sống hiện tại của Lâm Thanh Hà - nàng 'Đông Phương Bất Bại' kinh điển nhất màn ảnh Hoa ngữ

Cuộc sống hiện tại của Lâm Thanh Hà - nàng 'Đông Phương Bất Bại' kinh điển nhất màn ảnh Hoa ngữ

Nhờ sở hữu vẻ đẹp thanh tú, đằm thắm và đầy khí chất, Lâm Thanh Hà vào độ tuổi đôi mươi sớm "khuynh đảo" màn ảnh nội địa và lột xác thành ngọc nữ ăn khách nhất thời bấy giờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Thanh Hà Tần Hán Lâm Thanh Hà ly hôn sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống hiện tại của Lâm Thanh Hà - nàng 'Đông Phương Bất Bại' kinh điển nhất màn ảnh Hoa ngữ

Cuộc sống hiện tại của Lâm Thanh Hà - nàng 'Đông Phương Bất Bại' kinh điển nhất màn ảnh Hoa ngữ

Vợ đầu nhảy sông tự tử, cuộc sống của "người tình" Lâm Thanh Hà ở tuổi 70 ra sao?

Vợ đầu nhảy sông tự tử, cuộc sống của "người tình" Lâm Thanh Hà ở tuổi 70 ra sao?

Tuổi xế chiều cô đơn, tàn tạ của nam tài tử điển trai từng bỏ rơi Lưu Gia Linh, cự tuyệt Lâm Thanh Hà

Tuổi xế chiều cô đơn, tàn tạ của nam tài tử điển trai từng bỏ rơi Lưu Gia Linh, cự tuyệt Lâm Thanh Hà

Rò rỉ loạt ảnh thuở mới vào nghề của Lâm Thanh Hà, vẻ đẹp '50 năm có một' xứng đáng là tường thành nhan sắc của Cbiz

Rò rỉ loạt ảnh thuở mới vào nghề của Lâm Thanh Hà, vẻ đẹp '50 năm có một' xứng đáng là tường thành nhan sắc của Cbiz

Xinh đẹp là vậy nhưng Trương Mạn Ngọc vẫn đố kỵ với nhan sắc của Lâm Thanh Hà

Xinh đẹp là vậy nhưng Trương Mạn Ngọc vẫn đố kỵ với nhan sắc của Lâm Thanh Hà

Ly hôn ở showbiz Trung Quốc: Lâm Thanh Hà nhận 256 triệu USD

Ly hôn ở showbiz Trung Quốc: Lâm Thanh Hà nhận 256 triệu USD

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI