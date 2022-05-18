Nghe tin Lâm Thanh Hà bị 'tiểu tam' ép buộc ly hôn, netizen mỉa mai: 'Gieo nhân nào gặt quả nấy'

Trước tin đồn đã ly hôn với chồng đại gia vì bị "tiểu tam" thúc ép, Lâm Thanh Hà vẫn giữ thái độ bình thản, không thừa nhận hay phản bác điều gì.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, một nguồn tin trong ngành tiết lộ, Lâm Thanh Hà và chồng là đại gia Hình Lý Nguyên đã ly thân được vài năm nay. Ông Hình thậm chí đã qua lại và có con trai với một người phụ nữ khác. Có tin đồn cho rằng Lâm Thanh Hà và chồng là đại gia Hình Lý Nguyên đã ly hôn - Ảnh: Internet Sau khi sinh con, "bồ nhí" của Hình Lý Nguyên ra sức hối thúc ông và Lâm Thanh Hà ly hôn để con trai của hai người có thể "đường đường chính chính" kế thừa tài sản của vị đại gia này.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, mọi thủ tục ly hôn đã hoàn tất và Lâm Thanh Hà được cho là nhận được khoản trợ cấp hậu ly hôn trị giá 2 tỷ HKD (khoảng 255 triệu USD) trong khi tài sản ròng của ông Hình giá trị hàng tỷ USD. Giữa tin đồn ly hôn, Lâm Thanh Hà tỏ ra bình thản vô cùng, cũng không xác nhận hay phản bác gì - Ảnh: Internet Tuy vậy, khi đối diện với tin đồn ly hôn, Lâm Thanh Hà tỏ ra bình thản vô cùng, cũng không xác nhận hay phản bác gì. Gần đây, người ta còn bắt gặp cô tới mua hoa tại một cửa hàng ở Hong Kong và có hai vệ sĩ đi theo hộ tống. Nữ diễn viên những năm qua duy trì cuộc sống kín tiếng với chế độ tập luyện và ăn uống lành mạnh.

Dù là 'mỹ nhân 50 năm có một', Lâm Thanh Hà cũng từng để bản thân trở thành 'tiểu tam' - Ảnh: Internet Ồn ào ly hôn của Lâm Thanh Hà và vị đại gia họ Hình đã khiến công chúng lật lại chuyện cô cũng từng là "tiểu tam" chen chân vào cuộc hôn nhân của Tần Hán. Việc cố ý phá vỡ gia đình của Lâm Thanh Hà đã khiến cho nam tài tử họ Tần đã khiến anh bị vợ bỏ, sự nghiệp lụi bại và cô cũng mang tiếng giật chồng người khác. Tuy nhiên, sau tất cả thì cả hai vẫn chia tay sau gần 2 thập kỷ yêu nhau với nhiều lần tan - hợp. Cư dân mạng hả hê khi thấy Lâm Thanh Hà bị 'quả báo' vì đã từng phá hoại cuộc hôn nhân của Tần Hán trong quá khứ - Ảnh: Internet Theo 163, công chúng cho rằng việc Lâm Thanh Hà bị "tiểu tam" ép buộc ly hôn chính là "gieo nhân nào gặt quả nấy". Một số cư dân mạng bình luận về ồn ào của nữ diễn viên: "Sóng trước xô sóng sau, cô làm gia đình người khác tổn thương, giờ đến cô hứng chịu", "Cô từng làm tiểu tam, giờ đến lượt tiểu tam đến phá cô".

Cuộc sống hiện tại của Lâm Thanh Hà - nàng 'Đông Phương Bất Bại' kinh điển nhất màn ảnh Hoa ngữ Nhờ sở hữu vẻ đẹp thanh tú, đằm thắm và đầy khí chất, Lâm Thanh Hà vào độ tuổi đôi mươi sớm "khuynh đảo" màn ảnh nội địa và lột xác thành ngọc nữ ăn khách nhất thời bấy giờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-tin-lam-thanh-ha-bi-tieu-tam-ep-buoc-ly-hon-netizen-mia-mai-gieo-nhan-nao-gat-qua-nay-469541.html