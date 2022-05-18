Nghe tin Lâm Thanh Hà bị 'tiểu tam' ép buộc ly hôn, netizen mỉa mai: 'Gieo nhân nào gặt quả nấy'

Trước tin đồn đã ly hôn với chồng đại gia vì bị "tiểu tam" thúc ép, Lâm Thanh Hà vẫn giữ thái độ bình thản, không thừa nhận hay phản bác điều gì.
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Truyền thông Hong Kong đưa tin, một nguồn tin trong ngành tiết lộ, Lâm Thanh Hà và chồng là đại gia Hình Lý Nguyên đã ly thân được vài năm nay. Ông Hình thậm chí đã qua lại và có con trai với một người phụ nữ khác.
Sau khi sinh con, "bồ nhí" của Hình Lý Nguyên ra sức hối thúc ông và Lâm Thanh Hà ly hôn để con trai của hai người có thể "đường đường chính chính" kế thừa tài sản của vị đại gia này.
Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, mọi thủ tục ly hôn đã hoàn tất và Lâm Thanh Hà được cho là nhận được khoản trợ cấp hậu ly hôn trị giá 2 tỷ HKD (khoảng 255 triệu USD) trong khi tài sản ròng của ông Hình giá trị hàng tỷ USD.
Tuy vậy, khi đối diện với tin đồn ly hôn, Lâm Thanh Hà tỏ ra bình thản vô cùng, cũng không xác nhận hay phản bác gì. Gần đây, người ta còn bắt gặp cô tới mua hoa tại một cửa hàng ở Hong Kong và có hai vệ sĩ đi theo hộ tống. Nữ diễn viên những năm qua duy trì cuộc sống kín tiếng với chế độ tập luyện và ăn uống lành mạnh.
Ồn ào ly hôn của Lâm Thanh Hà và vị đại gia họ Hình đã khiến công chúng lật lại chuyện cô cũng từng là "tiểu tam" chen chân vào cuộc hôn nhân của Tần Hán. Việc cố ý phá vỡ gia đình của Lâm Thanh Hà đã khiến cho nam tài tử họ Tần đã khiến anh bị vợ bỏ, sự nghiệp lụi bại và cô cũng mang tiếng giật chồng người khác. Tuy nhiên, sau tất cả thì cả hai vẫn chia tay sau gần 2 thập kỷ yêu nhau với nhiều lần tan - hợp.
Theo 163, công chúng cho rằng việc Lâm Thanh Hà bị "tiểu tam" ép buộc ly hôn chính là "gieo nhân nào gặt quả nấy". Một số cư dân mạng bình luận về ồn ào của nữ diễn viên: "Sóng trước xô sóng sau, cô làm gia đình người khác tổn thương, giờ đến cô hứng chịu", "Cô từng làm tiểu tam, giờ đến lượt tiểu tam đến phá cô".