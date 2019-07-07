Rò rỉ loạt ảnh thuở mới vào nghề của Lâm Thanh Hà, vẻ đẹp '50 năm có một' xứng đáng là tường thành nhan sắc của Cbiz

Sao quốc tế 07/07/2019 15:16

Mới đây, netizen xứ Trung vừa phục chế lại những hình ảnh thời trẻ của Lâm Thanh Hà và bộ ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Lâm Thanh Hà sinh năm 1954, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ thập niên từ 1970 đến 1990. Bà bước chân vào làng giải trí từ năm 22 tuổi và nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ nhan sắc nổi bật. Được biết, trong một lần đi bộ trên đường, nữ diễn viên đã lọt vào mắt xanh của một vị đạo diễn đang tìm kiếm những ngôi sao mới. Từ đó, Lâm Thanh Hà liên tiếp góp mặt trong những bộ phim nổi tiếng của Quỳnh Dao.

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Gương mặt thanh tú của nữ diễn viên Lâm Thanh Hà - Ảnh: Internet

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Lâm Thanh Hà từng 4 lần được đề cử tại Kim Tượng, 3 lần đề cử ở Kim Mã. Bên cạnh đó, bà được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nữ Đông Nam Á” và là người tình trong mộng của bao người.

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Vẻ đẹp của nữ diễn viên từng khiến bao gã đàn ông si mê - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội Weibo bất ngờ lan truyền loạt ảnh cũ của nữ diễn viên và nhanh chóng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Theo đó, người hâm mộ đã phục chế lại những hình ảnh thời trẻ của diễn viên Lâm Thanh Hà và gọi bà là nhan sắc “50 năm có 1”.

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Bà là một trong 'tứ đại mỹ nhân Hong Kong' - Ảnh: Internet

Vẻ đẹp thời trẻ của Lâm Thanh Hà được đánh giá rất cao, bà liên tục đứng đầu top "tứ đại mỹ nhân Hong Kong" bao gồm Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân. Thậm chí, Châu Tinh Trì từng không tiếc lời khen ngợi cho nhan sắc của nữ diễn viên: “Khi Lâm Thanh Hà mặc trang phục nữ nhân, cô ấy là mỹ nhân đẹp mê mẩn nhưng khi khoác lên trang phục nam nhân cô ấy là mỹ nam vạn người mê”.

Cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh cũng từng khẳng định: “Minh tinh thanh thuần tự nhiên không một chút chỉnh sửa ở giới showbiz chỉ có Lâm Thanh Hà”.

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Nhiều ngôi sao nổi tiếng Cbiz thầm ngưỡng mộ nhan sắc của Lâm Thanh Hà - Ảnh: Internet

Một số hình ảnh thời trẻ khác của nữ diễn viên Lâm Thanh Hà:

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Có thể thấy, vẻ đẹp thời trẻ của Lâm Thanh Hà xứng danh là tường thành nhan sắc của Cbiz mà khó có ngôi sao trẻ nào hiện nay sánh kịp.

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