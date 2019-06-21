Phạm Băng Băng khiến dân tình điên đảo với loạt ảnh tái xuất đầy xinh đẹp trên tạp chí danh tiếng của Hàn Quốc

Loạt ảnh mới đầy thần thái và trẻ trung của Phạm Băng Băng trên tạp chí Grazia Hàn Quốc nhận về nhiều lời khen ngợi từ netizen xứ Trung.
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Sau bê bối trốn thuế nghìn tỷ, Phạm Băng Băng chọn cách tạm dừng các hoạt động nghệ thuật và tập trung kinh doanh. Tuy nhiên khoảng thời gian gần đây, người đẹp bắt đầu lên kế hoạch cho sự trở lại của mình.
Mới đây, Phạm Băng Băng gây bất ngờ khi trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Grazia Hàn Quốc ấn bản tháng 7/2019. Theo đó, đây là lần tái xuất chính thức đầu tiên của nữ diễn viên “Võ Tắc Thiên truyền kỳ” sau scandal trốn thuế.
Loạt ảnh mới này của người đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Khác hẳn với hình tượng đầy quyền lực và sang chảnh trước đây, Phạm Băng Băng khiến nhiều người bất ngờ khi hóa thân thành một cô gái đầy cá tính và trẻ trung.
Với kiểu tóc tết đầy ấn tượng, Phạm Băng Băng tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa vô cùng đa dạng của mình. Không chỉ gây bấn loạn với thần thái đỉnh cao, nữ diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ trước vóc dáng thon gọn hoàn hảo ở tuổi 38.
Trên trang cá nhân, Phạm Băng Băng đã chia sẻ hình ảnh chụp cùng ekip thực hiện bộ ảnh kèm dòng trạng thái: “Sức mạnh từ sự ấm áp và kiên cường đến từ các bạn. Cám ơn tất cả các bạn”.
Trước những hình ảnh này, cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra nhà tạo mẫu tóc của Song Hye Kyo cũng có mặt trong dàn ekip. Nhiều người cho rằng, nhờ nhân vật đặc biệt này mà Phạm Băng Băng đã thực sự gây ấn tượng với diện mạo mới.