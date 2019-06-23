Giữa tin đồn trầm cảm sau sinh, hình ảnh mới nhất của Lưu Thi Thi gây bất ngờ vì quá xinh đẹp

Tái xuất sau sinh, Lưu Thi Thi khiến nhiều người ngưỡng mộ khi xuất hiện với thân hình thon gọn và nhan sắc rạng rỡ.

Ngày 28/4, Lưu Thi Thi thành công hạ sinh quý tử đầu lòng. Sau 3 năm kết hôn, cặp đôi Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã chính thức lên chức bố mẹ trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Được biết, quý tử nhà họ Ngô có tên thân mật là Bộ Bộ. Cặp đôi đón con đầu lòng sau 3 năm kết hôn - Ảnh: Internet Sau khi sinh con, Lưu Thi Thi bị đồn mắc chứng trầm cảm vì phải sống chung với mẹ chồng. Thậm chí còn có nguồn tin cho biết nữ diễn viên và mẹ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Tuy nhiên, phía Lưu Thi Thi đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này, đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng khá tốt đẹp.

Sau khi sinh con, Lưu Thi Thi bị đồn trầm cảm - Ảnh: Internet Mới đây, studio của Lưu Thi Thi bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh sau sinh của cô khiến nhiều người không ngừng xuýt xoa vì quá thần thái. Có thể thấy, nữ diễn viên đã bắt đầu trở lại với công việc chỉ sau 2 tháng sinh con. Hình ảnh xinh đẹp của Lưu Thi Thi sau 2 tháng sinh con - Ảnh: Internet Vóc dáng của cô vô cùng thon gọn - Ảnh: Internet Dù đã là “mẹ bỉm sữa” nhưng nàng “Nhược Hy” vẫn sở hữu vóc dáng vô cùng thon gọn. Bên cạnh đó, những đường nét thanh tú trên gương mặt cô được nhận xét ngày càng mặn mà, đằm thắm hơn. Loạt hình ảnh này của Lưu Thi Thi nhanh chóng nhận về những phản hồi tích cực từ netizen xứ Trung.

Không dành thời gian nghỉ ngơi, bà xã Ngô Kỳ Long đã trở lại với công việc - Ảnh: Internet Nhan sắc gây thương nhớ của nàng 'Nhược Hy' - Ảnh: Internet Không giống những người đẹp khác như Triệu Lệ Dĩnh, Trương Hinh Dư… dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi sau sinh. Bà xã Ngô Kỳ Long đã nhanh chóng trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, điều này khiến người hâm mộ tỏ ra vô cùng lo lắng và mong nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn để tịnh dưỡng và bồi bổ sức khỏe.

Đăng tin sỉ nhục Lưu Thi Thi, fan hâm mộ Trần Vỹ Đình nhận án thích đáng Dùng nhiều lời lẽ không hay để ám chỉ việc Lưu Thi Thi không thể mang thai, một fan hâm mộ của Trần Vỹ Đình đã bị phạt gần 350 triệu đồng.

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