U50 vẫn xinh đẹp, Viên Vịnh Nghi tự tin diện váy khoét sâu khoe vòng 1 căng tròn quyến rũ

Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Viên Vịnh Nghi khiến netizen xứ Trung không ngừng xuýt xoa vì quá quyến rũ.

Viên Vịnh Nghi sinh năm 1971, là nữ diễn viên nổi tiếng qua các bộ phim truyền hình của TVB. Cô là một trong những ngôi sao Hong Kong được khán giả Đại lục vô cùng yêu thích. Năm 2001, Viên Vịnh Nghi kết hôn với nam diễn viên Trương Trí Lâm sau nhiều năm hẹn hò.

Cặp vợ chồng nổi tiếng Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm - Ảnh: Internet

Sau khi tham gia show thực tế “Chuyến du lịch của người vợ”, cặp đôi Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm không ngừng khẳng định độ hot khi liên tục trở thành tâm điểm chú ý trên các phương tiện truyền thông. Hơn 25 năm bên nhau vượt qua sóng gió, họ vẫn là cặp vợ chồng mẫu mực được nhiều người ngưỡng mộ của Cbiz.

Cặp đôi rất được yêu thích trong show thực tế 'Chuyến du lịch của người vợ' - Ảnh: Internet

Mới đây, Viên Vịnh Nghi bất ngờ tung loạt hình ảnh mới và nhanh chóng gây sốt khắp mạng xã hội xứ Trung. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên diện váy xuyên thấu khoét sâu để lộ khuôn ngực căng tròn quyến rũ. Ở tuổi 47, Viên Vịnh Nghi vẫn sở hữu vóc dáng hoàn hảo cùng nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ.

Bà xã Trương Trí Lâm diện váy xuyên thấu khoe vóc dáng quyến rũ – Ảnh: Internet

Vòng 1 căng đầy nóng bỏng của nữ diễn viên – Ảnh: Internet

Với những hình ảnh này của Viên Vịnh Nghi, người hâm mộ không ngừng xuýt xoa trước vẻ đẹp bị thời gian lãng quên của cô.

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