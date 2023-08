Lâm Thanh Hà lần đầu lộ diện sau sự cố hỏa hoạn ở dinh thự tiền tỷ

Mới đây, theo Sohu, Lâm Thanh Hà vừa có buổi gặp gỡ cùng những người bạn thân thiết. Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên xuất hiện sau vụ việc căn biệt thự của bà bị hỏa hoạn cách đây không lâu.

Lâm Thanh Hà nói thấy may mắn vì vụ cháy dù rất lớn nhưng không ai bị thương. Thời điểm xảy ra vụ việc, nữ diễn viên và chồng không có mặt trong nhà. Bà được cho là hốt hoảng, không giữ được bình tĩnh khi nhận được thông báo từ người giúp việc. Vài ngày sau, nữ diễn viên trả lời ngắn gọn với truyền thông: "Mọi thứ đều ổn cả, cám ơn các bạn quan tâm. Nhiều bạn bè lo lắng vụ cháy khiến nhà Lâm Thanh Hà mất mát nhiều của cải gồm trang sức, hàng hiệu,... đắt đỏ. Tuy nhiên, nữ diễn viên quan niệm "của cải là vật ngoài thân". Sau sự việc, bà ấy chỉ quan tâm 2 thứ là bức thư pháp và bức tranh quý treo trên tường có bị cháy không. Rất may mắn những món đồ vẫn an toàn".