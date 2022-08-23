Lâm Thanh Hà lần đầu lộ diện sau sự cố hỏa hoạn ở dinh thự tiền tỷ

Mới đây, Lâm Thanh Hà vừa có buổi gặp gỡ, dự tiệc cùng những người bạn thân thiết sau vụ việc căn biệt thự của bà bị hỏa hoạn cách đây không lâu.

Mới đây, theo Sohu, Lâm Thanh Hà vừa có buổi gặp gỡ cùng những người bạn thân thiết. Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên xuất hiện sau vụ việc căn biệt thự của bà bị hỏa hoạn cách đây không lâu. Lâm Thanh Hà nói thấy may mắn vì vụ cháy dù rất lớn nhưng không ai bị thương. Thời điểm xảy ra vụ việc, nữ diễn viên và chồng không có mặt trong nhà. Bà được cho là hốt hoảng, không giữ được bình tĩnh khi nhận được thông báo từ người giúp việc. Vài ngày sau, nữ diễn viên trả lời ngắn gọn với truyền thông: "Mọi thứ đều ổn cả, cám ơn các bạn quan tâm. Nhiều bạn bè lo lắng vụ cháy khiến nhà Lâm Thanh Hà mất mát nhiều của cải gồm trang sức, hàng hiệu,... đắt đỏ. Tuy nhiên, nữ diễn viên quan niệm "của cải là vật ngoài thân". Sau sự việc, bà ấy chỉ quan tâm 2 thứ là bức thư pháp và bức tranh quý treo trên tường có bị cháy không. Rất may mắn những món đồ vẫn an toàn".

Trước đó, vào sáng ngày 8/7, biệt thự của Lâm Thanh Hà tại Hong Kong bị hỏa hoạn. Do thời tiết khô hanh, lửa bốc lên và nhanh chóng lan rộng xung quanh. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt sơ tán 20 người trong nhà ra ngoài, đồng thời tiến hành dập lửa. Cơ quan chức năng cho biết phải mất 8 tiếng mới có thể dập tắt được ngọn lửa. Do căn biệt thự nằm trên địa hình núi, các cửa kính được làm bằng kính chống đạn cùng nhiều nội thất dễ bén lửa. Tờ HK01 thông tin vụ hỏa hoạn không có thương vong về người nhưng đồ đạc và kiến trúc ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Thiệt hại kinh tế ước tính 3,8 triệu USD (hơn 88 tỷ đồng). Ngôi nhà vừa bị cháy có giá trị ước tính một tỷ HKD (hơn 141 triệu USD). Đây là món quà chồng tỷ phú tặng Lâm Thanh Hà năm 2014, nhân dịp bà tròn 60 tuổi và kỷ niệm 20 năm kết hôn.

Giới truyền thông mô tả căn nhà nằm trong danh sách một những bất động sản đắt đỏ nhất hiện nay tại Hong Kong. Với vị trí đắc địa lưng tựa núi, view hướng biển, bất động sản rất tốt về mặt phong thủy. Bên trong nhà được tích hợp đầy đủ những tiện ích như: hồ bơi, rạp chiếu phim, thư viện, hầm rượu vang, trưng bày thư pháp,... với toàn bộ nội thất đều được đích thân vợ chồng Lâm Thanh Hà chọn mua trong các chuyến công tác tại nước ngoài. Lâm Thanh Hà là một trong những ngôi sao vàng của điện ảnh Hồng Kông, Đài Loan những năm thập niên 80, đầu thập niên 90. Dù chỉ hoạt động 22 năm, Lâm Thanh Hà đã làm việc với các minh tinh như Thành Long, Châu Tinh Trì, Trương Mạn Ngọc... Góp mặt trong hơn 100 dự án điện ảnh, nữ diễn viên để lại nhiều phim kinh điển trên màn ảnh như "Câu chuyện cảnh sát", "Đông Phương Bất Bại", "Đông Tà Tây Độc", "Trùng Khánh Sâm Lâm",…

Dinh thự 140 triệu USD của mỹ nhân Lâm Thanh Hà cháy lớn, khói bốc ngùn ngụt, chưa tìm ra nguyên nhân sau 7 tiếng Nhà của "Mỹ nữ 50 năm mới có một” đột nhiên bốc cháy, cảnh sát đã huy động lực lượng cứu hỏa và sơ tán, suốt 7 tiếng đám cháy vẫn chưa được khắc phục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-thanh-ha-lan-dau-lo-dien-sau-su-co-hoa-hoan-o-dinh-thu-tien-ty-494534.html