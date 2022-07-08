Dinh thự 140 triệu USD của mỹ nhân Lâm Thanh Hà cháy lớn, khói bốc ngùn ngụt, chưa tìm ra nguyên nhân sau 7 tiếng

Sao quốc tế 08/07/2022 09:31

Nhà của "Mỹ nữ 50 năm mới có một” đột nhiên bốc cháy, cảnh sát đã huy động lực lượng cứu hỏa và sơ tán, suốt 7 tiếng đám cháy vẫn chưa được khắc phục.

Ngày 8/7, HK01 đưa tin hỏa hoạn xảy ra tại dinh thự trị giá 1,1 tỷ HKD (140 triệu USD) của Lâm Thanh Hà.

Theo HK01, nơi ở của nữ diễn viên Hong Kong bốc cháy vào rạng sáng nay. Hiện trường được miêu tả dày đặc khói lửa. Lực lượng cứu hỏa sơ tán hơn 20 người, vật nuôi. Tính đến hiện tại đã hơn 7 tiếng, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Dinh thự 140 triệu USD của mỹ nhân Lâm Thanh Hà cháy lớn, khói bốc ngùn ngụt, chưa tìm ra nguyên nhân sau 7 tiếng - Ảnh 1
Biệt thự của Lâm Thanh Hà cháy lớn. 

Công tác tổ chức chữa cháy, ngăn ngọn lửa lan sang nhà dân lân cận vẫn đang được thực hiện. Cảnh sát đã phải dùng đến máy bay không người lái để tìm nguồn lửa.

Dinh thự 140 triệu USD của mỹ nhân Lâm Thanh Hà cháy lớn, khói bốc ngùn ngụt, chưa tìm ra nguyên nhân sau 7 tiếng - Ảnh 2
Dinh thự 140 triệu USD của mỹ nhân Lâm Thanh Hà cháy lớn, khói bốc ngùn ngụt, chưa tìm ra nguyên nhân sau 7 tiếng - Ảnh 3
Dinh thự 140 triệu USD của mỹ nhân Lâm Thanh Hà cháy lớn, khói bốc ngùn ngụt, chưa tìm ra nguyên nhân sau 7 tiếng - Ảnh 4
Hiện trường vụ cháy, cảnh sát đã huy động lực lượng và xe chữa cháy.

Liên hệ quản lý Lâm Thanh Hà và được thông tin ngôi sao Tiếu ngạo giang hồ không ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn. Theo thống kê ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người.

Theo HK01, dinh thự của Lâm Thanh Hà nằm trong khu "cung điện hoàng gia" tại núi Kowloon Peak, Hong Kong. Bất động sản này được mua vào năm 2014. Đây là quà mừng sinh nhật lần thứ 60 và kỷ niệm 20 năm ngày cưới, ông xã doanh nhân Hình Lý Nguyên tặng nữ diễn viên.

Dinh thự 140 triệu USD của mỹ nhân Lâm Thanh Hà cháy lớn, khói bốc ngùn ngụt, chưa tìm ra nguyên nhân sau 7 tiếng - Ảnh 5
Dinh thự của Lâm Thanh Hà lộng lẫy. 

Dinh thự này có tổng diện tích lên đến 5.000 m2 bao quanh bởi rừng cây xanh mát, núi non. Biệt phủ tích hợp đủ rạp chiếu phim, hồ bơi, phòng gym, thư viện, bốn phòng trưng bày quần áo... Bên cạnh đó là sân tennis trên tầng thượng và bể bơi ở dưới tầng 2. 

Trước đó trên trang cá nhân, Lâm Thanh Hà vài lần đăng ảnh biệt thự. Bà kể một trong thú vui hàng ngày là ngắm chim, cò bay lượn. Diễn viên thường xuyên leo núi, tận hưởng không khí thoáng đãng. Từ nhà, bà có thể ngắm trọn quang cảnh Hong Kong.

Dinh thự 140 triệu USD của mỹ nhân Lâm Thanh Hà cháy lớn, khói bốc ngùn ngụt, chưa tìm ra nguyên nhân sau 7 tiếng - Ảnh 6
Diễn viên Lâm Thanh Hà. 

Lâm Thanh Hà sinh năm 1954, gia nhập làng giải trí năm 18 tuổi với vai chính trong phim Song ngoại - chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao. Qua hơn 20 năm đóng phim, Lâm Thanh Hà tham gia khoảng 100 phim điện ảnh, trong đó có những tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ như Cuồn cuộn hồng trần, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Bạch phát ma nữ truyện, Lộc Đỉnh Ký... Diễn viên gây ấn tượng sâu đậm với vẻ sắc sảo, nửa tà nửa chính trong các phim kiếm hiệp.

Bà được xem là một trong tứ đại mỹ nhân Hong Kong, bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân. Đạo diễn Từ Khắc từng nhận xét: "Mỹ nữ 50 năm mới có một chính là Lâm Thanh Hà".

Năm 1994, Lâm Thanh Hà kết hôn với đại gia Hình Lý Nguyên và rút khỏi showbiz để vun vén cho gia đình nhỏ. Không thường xuyên xuất hiện nhưng sao nữ vẫn là ngôi sao quyền lực bậc nhất showbiz. Theo On, để mời Lâm Thanh Hà tái xuất chỉ trong một show tạp kỹ, nhà đài phải bỏ ra số tiền 260.000 USD.

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