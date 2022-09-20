Là mỹ nữ vạn người mê, vì sao Lâm Thanh Hà chấp nhận từ bỏ hình ảnh một kiều nữ diễm lệ để nhận lời đóng chung với vua hài Châu Tinh Trì?

Lâm Thanh Hà sinh năm 1954, trong một gia đình bình dân vốn chẳng có chút liên quan gì đến nghệ thuật. Thế rồi, trong một lần dạo phố, người đẹp được đạo diễn Tống Nhân Thọ phát hiện và mời đóng Song ngoại. Tác phẩm nhanh chóng đưa nữ diễn viên từ một tân binh non nớt trở thành viên ngọc mới của làng điện ảnh xứ Đài.

Nhờ sở hữu vẻ đẹp thanh tú, đằm thắm và đầy khí chất, mỹ nhân tuổi đôi mươi sớm "khuynh đảo" màn ảnh nội địa và lột xác thành ngọc nữ ăn khách nhất thời bấy giờ. Lâm Thanh Hà thuở ấy cũng được ưu ái gọi là “quốc bảo nhan sắc” của điện ảnh Đài Loan với các vai diễn gây thương nhớ trong: Em là cánh hoa rơi, Hạt động tương tư, Tình yêu trong sáng… Đặc biệt, suốt những năm 1970, minh tinh 64 tuổi là “nàng thơ” của những tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao.

Bảng xếp hạng những mỹ nhân đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ 1980 - 1990 không bao giờ thiếu vắng tên của Lâm Thanh Hà

Nhưng năm 1992 Lâm Thành Hà bất ngờ thay đổi phong cách khi nhận vai Long Nhi trong bộ phim "Lộc Đỉnh Ký II - Thần Long Giáo", đóng chung với Châu Tinh Trì với những hình ảnh thật hài hước. Nhiều người không khỏi thắc mắc vì sao cô lại từ bỏ hình ảnh của một kiều nữ xinh đẹp trong lòng khán giả để nhận lời đóng chung với vua hài?

Lâm Thanh Hà và Châu Tinh Trì trong bộ phim "Lộc đỉnh Ký II - Thiên Long Giáo", phân đoạn tạo hình tóc của Lâm Thanh Hà trong phim khiến người xem không nhịn được cười

Theo truyền thông Hồng Kông ngày 16/9 cho biết, có tin nói rằng để Lâm Thanh Hà nhận lời tham gia bộ phim trên, đạo diễn Vương Tinh khi đó đã đưa ra điều kiện rằng sẽ cho cô ấy nhiều đất diễn hơn so với Khưu Thục Trinh và Lý Gia Hân nên cô mới gật đầu đồng ý.

Lâm Thanh Hà từng là một trong "Tứ đại mỹ nhân" trong làng điện ảnh Đài Loan những năm 1970 bên cạnh Hồ Nhân Mộng, Chu Đan Vy và Hồ Huệ Trung. Cô hành nghề diễn viên khá nhiều năm và sở trường của cô là thể loại phim tình cảm lãng mạn. Sự góp mặt của cô trong các bộ phim luôn là sự bảo chứng về doanh thu.

Tuy nhiên vào năm 1992, Lâm Thanh Hà đã "phá lệ" khi nhận lời tham gia bộ phim "Lộc Đỉnh Ký II - Thần Long Giáo". Đây cũng là bộ phim điện ảnh duy nhất mà tài tử họ Lâm đóng chung với vua hài Châu Tinh Trì trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Trong phim, Lâm Thanh Hà vào vai Giáo chủ của Thần Long Giáo với trang phục áo choàng màu trắng. Thoạt nhìn, trông cô vẫn đầy khí chất nhưng tạo hình tóc của cô khiến người xem không nhịn được cười.

Về nhân vật trong phim, ban đầu Lâm Thanh Hà xem Châu Tinh Trì như kẻ thù, nhưng sau này do bị trúng độc nên cô đã tìm đến Châu Tinh Trì để nhờ "giải độc", từ đó hai người phát sinh quan hệ và cuối cùng trở thành vợ cả trong số các bà vợ của Châu Tinh Trì.

Theo "Hong Kong 01", ban đầu có tin nói rằng Lâm Thanh Hà nhận lời tham gia bộ phim trên là vì đạo diễn Vương Tinh hứa sẽ dành cho cô ấy nhiều đất diễn, nhưng sau này khi trả lời phỏng vấn của truyền thông, Lâm Thanh Hà cho biết cô nhận lời vì Châu Tinh Trì là diễn viên hàng đầu ở Hồng Kông và cô lạc quan về hiệu quả hợp tác giữa hai người nên mới nhận lời.