'Bạn diễn vàng' của Châu Tinh Trì cả đời kiếm tiền chữa bệnh cho con, tuổi xế chiều chọn ở nhà thuê

Sao quốc tế 18/08/2022 11:27

Nam diễn viên Hoàng Nhất Sơn - "bạn diễn vàng" của Châu Tinh Trì - vừa mới hoàn thành thủ tục thuê lại một căn nhà cũ ở Tô Châu với mong ước sống yên bình ở nông thôn.

Theo tin tức trên trang 163 vào ngày 26/8 vừa qua, diễn viên Hoàng Nhất Sơn đã hứng khởi khởi lên MXH việc anh mới thuê một căn nhà tại Tô Châu. Nam tài tử viết: "Vượt 1.483 km, căn nhà tôi thuê ở Tô Châu đã được bàn giao".

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Ví trí căn nhà mà Hoàng Nhất Sơn thuê - Ảnh: Internet

Hoàng Nhất Sơn tiết lộ, căn nhà này được anh thuê với giá 2000 NDT mỗi tháng (gần 7 triệu đồng). Tuy căn nhà này đã cũ, bị bặm bám nhiều và phải tu sửa mới dọn về ở được nhưng nam diễn viên rất thích thú khi được chuyển tới sống tại vùng sông nước Tô Châu.

"Tôi có ước mơ bình dị là được sống nhàn nhã, yên bình trong một thủy trấn tại Giang Nam. Cách đây không lâu, tôi và người bạn đã xem xét một căn nhà tại Tô Châu và quyết định thuê lại." - Hoàng Nhất Sơn tiết lộ.

Theo 163, căn nhà này nằm tại một khu phố cổ kính thuộc Tô Châu. Khi rảnh rỗi, Hoàng Nhất Sơn thường đi dạo trên phố và thưởng thức ẩm thực tại địa phương này. Nam diễn viên cảm thấy hạnh phúc với sự thân thiện của người dân nơi đây.

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Hoàng Nhất Sơn được mệnh danh là 'bạn diễn vàng' của Châu Tinh Trì - Ảnh: Internet

Hoàng Nhất Sơn được mệnh danh là "bạn diễn vàng" của Châu Tinh Trì. Ông từng xuất hiện trong nhiều bộ phim của Tinh gia như Tình Thánh, Trường Học Uy Long, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương,...

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Gia đình Hoàng Nhất Sơn - Ảnh: Internet

Có một thời gian, Hoàng Nhất Sơn phải vất vả kiếm tiền để chữa bệnh cho con. Theo đó, con trai lớn của ông bị chẩn đoán mắc bệnh khiếm khuyết bạch cầu khó chữa và hiện tại đang phải ngồi xe lăn, các hoạt động hàng ngày phải nhờ cha mẹ trợ giúp. Nhưng những năm gần đây, nhờ việc chuyển sang livestream bán hàng mà kinh tế của Hoàng Nhất Sơn đã ổn định hơn nhiều.

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