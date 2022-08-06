Chu Ân ở tuổi 51: Nhan sắc trẻ trung, sự nghiệp rực rỡ, hôn nhân hạnh phúc bất chấp quá khứ bị Châu Tinh Trì phụ bạc

Vì sở hữu nhan sắc kinh diễm top đầu của làng giải trí Hoa ngữ, Chu Ân luôn được xem là một trong những "đại mỹ nhân" Hong Kong. Khi cô hợp tác với Châu Tinh Trì , tham gia vào Đại Thoại Tây Du, cái nháy mắt của nữ diễn viên đã trở thành khoảnh khắc kinh điển của ngành điện ảnh xứ Cảng Thơm.

Trang QQ vừa qua đã chia sẻ lại loạt ảnh thời trẻ của Chu Ân được đăng tải gần đây trên mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận xét, dù đã bước sang tuổi 51 thì nữ diễn viên vẫn rất trẻ trung và những đường nét trên khuôn mặt cô không khác là bao so với thuở thiếu thời.

Nhờ việc diễn xuất trong phim của Châu Tinh Trì mà Chu Ân cũng là một trong những "Tinh nữ lang" nổi tiếng bậc nhất. Vào năm 1994, cặp đôi chính thức công khai hẹn hò nhưng chỉ 3 năm sau thì đổ vỡ. Nguyên nhân mà cả hai chia tay được cho là vì "vua hài kịch" đã "dan díu" với ca sĩ Mạc Văn Úy tại trường quay. Kể từ cú sốc tình cảm này mà Chu Ân đã tránh nhắc tên tình cũ trước truyền thông trong nhiều năm qua.

Chu Ân và Châu Tinh Trì đã ở bên nhau 3 năm - Ảnh: Internet

Sau thời gian dài vắng bóng để lo cho gia đình, Chu Ân đã chính thức tái xuất vào năm 2021. "Hội chị em" bao gồm những cái tên đình đám như Chu Ân, Hồng Hân, Thái Thiếu Phân, Trần Pháp Dung được mời tham gia nhiều show giải trí ở Đại lục. Nhờ vậy, tên tuổi của nữ diễn viên vì thế mà "sống lại".

Ở tuổi 51, cát-xê của Chu Ân thuộc hàng cao trong C-biz vì là một minh tinh huyền thoại. Tuy nhiên, cô vẫn chưa nhận phim mới mà chỉ tập trung vào các show truyền hình, sự kiện, chụp ảnh tạp chí và đóng quảng cáo.

Sự nghiệp của Chu Ân hòa hảo sau khi trở lại vào năm 2021 - Ảnh: Internet

Bên cạnh sự nghiệp khá thuận lợi, cuộc sống hôn nhân của Chu Ân cũng vô cùng hạnh phúc. Cô và nhạc sĩ Huỳnh Quán Trung kết hôn vào năm 2012. Việc cặp đôi kết hôn không được lòng công chúng vì nhiều người cho rằng nam nhạc sĩ họ Huỳnh không xứng với Chu Ân từ xuất thân, danh tiếng đến cả địa vị trong ngành giải trí.

Trước những đàm tiếu không hay về cuộc hôn nhân của mình, Chu Ân và Huỳnh Quán Trung lựa chọn cuộc sống kín đáo và cũng không thường xuyên chia sẻ ảnh tình cảm lên MXH. Phải đến thời gian gần đây thì vợ chồng Chu Ân mới cởi mở hơn về chuyện gia đình, cặp đôi còn đưa con gái tham gia chương trình Nghĩ Cách Đi Bố Ơi.