Chu Ân ở tuổi 51: Nhan sắc trẻ trung, sự nghiệp rực rỡ, hôn nhân hạnh phúc bất chấp quá khứ bị Châu Tinh Trì phụ bạc

Sao quốc tế 06/08/2022 09:00

Là một trong những minh tinh Hong Kong đình đám nhất những năm 90 của thế kỷ trước, Chu Ân hiện này có hôn nhân và sự nghiệp khá hoàn mỹ.

Trang QQ vừa qua đã chia sẻ lại loạt ảnh thời trẻ của Chu Ân được đăng tải gần đây trên mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận xét, dù đã bước sang tuổi 51 thì nữ diễn viên vẫn rất trẻ trung và những đường nét trên khuôn mặt cô không khác là bao so với thuở thiếu thời.

chu an 1
Nhan sắc thời trẻ của Chu Ân - Ảnh: Internet

Vì sở hữu nhan sắc kinh diễm top đầu của làng giải trí Hoa ngữ, Chu Ân luôn được xem là một trong những "đại mỹ nhân" Hong Kong. Khi cô hợp tác với Châu Tinh Trì, tham gia vào Đại Thoại Tây Du, cái nháy mắt của nữ diễn viên đã trở thành khoảnh khắc kinh điển của ngành điện ảnh xứ Cảng Thơm.

chu an 2

Nhờ việc diễn xuất trong phim của Châu Tinh Trì mà Chu Ân cũng là một trong những "Tinh nữ lang" nổi tiếng bậc nhất. Vào năm 1994, cặp đôi chính thức công khai hẹn hò nhưng chỉ 3 năm sau thì đổ vỡ. Nguyên nhân mà cả hai chia tay được cho là vì "vua hài kịch" đã "dan díu" với ca sĩ Mạc Văn Úy tại trường quay. Kể từ cú sốc tình cảm này mà Chu Ân đã tránh nhắc tên tình cũ trước truyền thông trong nhiều năm qua.

chu an 3
Chu Ân và Châu Tinh Trì đã ở bên nhau 3 năm - Ảnh: Internet

Sau thời gian dài vắng bóng để lo cho gia đình, Chu Ân đã chính thức tái xuất vào năm 2021. "Hội chị em" bao gồm những cái tên đình đám như Chu Ân, Hồng Hân, Thái Thiếu Phân, Trần Pháp Dung được mời tham gia nhiều show giải trí ở Đại lục. Nhờ vậy, tên tuổi của nữ diễn viên vì thế mà "sống lại".

Ở tuổi 51, cát-xê của Chu Ân thuộc hàng cao trong C-biz vì là một minh tinh huyền thoại. Tuy nhiên, cô vẫn chưa nhận phim mới mà chỉ tập trung vào các show truyền hình, sự kiện, chụp ảnh tạp chí và đóng quảng cáo.

chu an 4
Sự nghiệp của Chu Ân hòa hảo sau khi trở lại vào năm 2021 - Ảnh: Internet

Bên cạnh sự nghiệp khá thuận lợi, cuộc sống hôn nhân của Chu Ân cũng vô cùng hạnh phúc. Cô và nhạc sĩ Huỳnh Quán Trung kết hôn vào năm 2012. Việc cặp đôi kết hôn không được lòng công chúng vì nhiều người cho rằng nam nhạc sĩ họ Huỳnh không xứng với Chu Ân từ xuất thân, danh tiếng đến cả địa vị trong ngành giải trí.

chu an 5

Trước những đàm tiếu không hay về cuộc hôn nhân của mình, Chu Ân và Huỳnh Quán Trung lựa chọn cuộc sống kín đáo và cũng không thường xuyên chia sẻ ảnh tình cảm lên MXH. Phải đến thời gian gần đây thì vợ chồng Chu Ân mới cởi mở hơn về chuyện gia đình, cặp đôi còn đưa con gái tham gia chương trình Nghĩ Cách Đi Bố Ơi.

Triệu Lộ Tư có thật sự là người chảnh chọe như người ta vẫn thường nói?

Triệu Lộ Tư có thật sự là người chảnh chọe như người ta vẫn thường nói?

Mới đây những người trong đoàn làm phim Tinh Hán Xán Lạn đã có những chia sẻ về con người thật của Triệu Lộ Tư không khỏi làm nhiều người phải bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Chu Ân Châu Tinh Trì diễn viên Chu Ân sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư có thật sự là người chảnh chọe như người ta vẫn thường nói?

Triệu Lộ Tư có thật sự là người chảnh chọe như người ta vẫn thường nói?

Nhan sắc của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai bất ngờ 'gây sốt'

Nhan sắc của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai bất ngờ 'gây sốt'

TOP 4 lý do giúp Tinh Hán Xán Lạn đánh bật 'ông lớn' Trầm Vụn Hương Phai ra khỏi bảng xếp hạng những phim hot nhất Cbiz

TOP 4 lý do giúp Tinh Hán Xán Lạn đánh bật 'ông lớn' Trầm Vụn Hương Phai ra khỏi bảng xếp hạng những phim hot nhất Cbiz

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh lại xác lập kỷ lục mới, khẳng định sức ảnh hưởng của cô nàng

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh lại xác lập kỷ lục mới, khẳng định sức ảnh hưởng của cô nàng

Fan bấn loạn trước nụ hôn ngọt lịm của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn

Fan bấn loạn trước nụ hôn ngọt lịm của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn

Triệu Lộ Tư bất ngờ thay thế Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành nữ chính của Trường Ca Hành?

Triệu Lộ Tư bất ngờ thay thế Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành nữ chính của Trường Ca Hành?

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 32 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI