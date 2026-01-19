Công an xã Kiến Đức (Lâm Đồng) vừa quyết định tạm giữ tài xế điều khiển ô tô chạy vòng tròn tại khu vực ngã ba gây xôn xao dư luận.
Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 19/1, Công an xã Kiến Đức, Lâm Đồng, đã tạm giữ ông Trần Minh Hoàng (43 tuổi, trú tại thôn 1, xã Kiến Đức) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Qua điều tra ban đầu của cơ quan công an, chiều 17/1, do mâu thuẫn với họ hàng vì tranh chấp đất đai, ông Trần Minh Hoàng bức xúc, điều khiển ô tô khách chạy quay vòng nhiều lần tại ngã ba chợ Kiến Đức, xã Kiến Đức.
Cùng với việc điều khiển phương tiện đại náo trên đường, ông Hoàng bấm còi xe, rú ga, tạo âm thanh lớn, khiến người tham gia giao thông và cư dân địa phương sợ hãi.
Theo thông tin từ VietNamNet, nhận tin báo, lực lượng Công an xã Kiến Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, bắt giữ ông Trần Minh Hoàng phục vụ điều tra.
Được biết, vào tháng 8/2025, ông Hoàng cũng điều khiển ô tô, gây náo loạn ở khu vực cổng chợ Kiến Đức và tông trúng một người dân. Hành vi của ông này sau đó bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7 triệu đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng.