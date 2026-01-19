Người dân đuổi theo xe đầu kéo tông tử vong nam thanh niên ở TP.HCM

Đời sống 19/01/2026 16:42

Chiều 19/1, Công an TPHCM đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe máy va chạm ô tô đầu kéo container khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào lúc 13h ngày 19/1, anh D.V.T. (25 tuổi, ngụ phường Chánh Hiệp, TPHCM) lái xe máy biển số 61B1-225.xx chạy trên đường 22/12, theo hướng từ ngã 6 An Phú đi quốc lộ 13.

Người dân đuổi theo xe đầu kéo tông tử vong nam thanh niên ở TP.HCM - Ảnh 1
Xe đầu kéo dừng cách hiện trường khoảng 1km - Ảnh: Báo Dân trí

Khi đến khu vực chợ đêm Hòa Lân, phường Thuận Giao (trước đây thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), phương tiện xảy ra va chạm với xe đầu kéo container biển số 61H-087.xx do nam tài xế lái chạy cùng chiều bên trái.

Vụ va chạm làm nam thanh niên ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Người dân đuổi theo xe đầu kéo tông tử vong nam thanh niên ở TP.HCM - Ảnh 2
Lực lượng chức năng xử lý hiện trường - Ảnh: Báo Xây Dựng

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, sau tai nạn, tài xế không dừng lại nên người dân đuổi theo ra đến quốc lộ 13 và báo tin, yêu cầu tài xế dừng xe cách hiện trường khoảng 1km.

Nhận tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (PC08, Công an TPHCM) và Công an phường Thuận Giao đến trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, điều tra nguyên nhân.

