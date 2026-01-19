Tá hỏa trước cảnh tượng 3 người đàn ông đột nhập vào phòng ngủ nhà dân, trộm két sắt nặng 100kg

Trong clip, có thể thấy 3 người đàn ông đang khiêng một chiếc két sắt, được cho là nặng khoảng 100kg, lấy từ phòng ngủ chính. Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) sau đó đã xác nhận rằng vụ việc xảy ra tại một khu dân cư ở Taman Hillview, Ulu Klang.

