Kiện hàng bất ngờ phát nổ ngay khu vực lễ tân của chung cư khiến người xem sợ thót tim và cái kết

Đoạn clip từ camera giám sát ghi lại cho thấy, một người đàn ông đang cố gắng mở gói hàng chỉ vài giây trước khi thảm họa xảy ra. Bất ngờ, chiếc hộp nhỏ phát nổ trên quầy lễ tân, bao trùm người đàn ông và 2 nhân viên khách sạn trong làn khói và ngọn lửa màu đỏ.
Video 35 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

