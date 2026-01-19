Nữ nhân viên karaoke bị xích chân, đánh đập vì đi chơi với người yêu

Đời sống 19/01/2026 17:09

Cho rằng nữ nhân viên quán karaoke không nghe lời, nhóm đối tượng đánh đập, dùng xích sắt xích chân treo lên cửa sổ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 19/1, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã truy tố các bị can Nguyễn Thanh Hải (31 tuổi, trú tại xã Ea Drăng, Đắk Lắk), Phạm Trường Vũ (21 tuổi, trú tại xã Cam Lâm, Khánh Hòa) và Y Bi Mlô (33 tuổi, trú tại xã Krông Búk, Đắk Lắk) về tội Bắt, giữ người trái pháp luật. 

Qua điều tra, tháng 6/2025, chị N.T.D. (26 tuổi, trú tại xã Ea Drăng) xin làm nhân viên phục vụ các quán nhậu, quán karaoke trên địa bàn xã Ea Drăng dưới sự quản lý của Nguyễn Thanh Hải.

Hải ép chị D. cùng các nhân viên khác rót bia, bấm bài hát cho khách và phải cho khách ôm, sờ soạng. Đồng thời, các nhân viên không được tự ý đi ra ngoài, nếu đi đâu phải có sự đồng ý của Hải, vi phạm sẽ bị đánh đập.

Nữ nhân viên karaoke bị xích chân, đánh đập vì đi chơi với người yêu - Ảnh 1
Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tối 15/10/2025, chị D. đi chơi với người yêu, Hải không liên lạc được. Bực tức, Hải cùng Phạm Trường Vũ và Y Bi Mlô đi tìm.

Khi thấy chị D., cả 3 đối tượng dùng bình xịt hơi cay đe dọa, đánh và ép nạn nhân lên taxi để chở về phòng trọ. Tiếp đó, các đối tượng liên tục chửi bới, đe dọa và dùng xích sắt xích chân D. treo lên cửa sổ phòng khách.

Ngày 17/10/2025, khi được thả ra ngoài, chị D. đã đến cơ quan công an trình báo.

