Nhan sắc năm 19 tuổi của nàng ‘Đông Phương Bất Bại’ Lâm Thanh Hà bất ngờ 'gây bão' mạng xã hội

Sao quốc tế 04/05/2023 07:35

Lâm Thanh Hà được đánh giá là kỳ nữ của làng giải trí Hoa ngữ, không chỉ có tài năng diễn xuất ấn tượng mà còn sở hữu nhan sắc hơn người.

Gần đây, cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ lại bức ảnh thời trẻ của Lâm Thanh Hà. Ngay sau đó, bức ảnh nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Trong ảnh, nữ diễn viên mặc đồng phục học sinh, để tóc ngắn, đang đi bộ trên đường. Chất lượng hình ảnh hơi kém nhưng không thể che được khuôn mặt thanh tú, trong trẻo, cũng như vóc dáng mảnh mai, cao ráo của nữ diễn viên đình đám. Đặc biệt, nhiều người hâm mộ nhận xét Lâm Thanh Hà thời trẻ không chỉ có nhan sắc nổi bật, mà còn toát ra khí chất tao nhã.

Nhan sắc năm 19 tuổi của nàng ‘Đông Phương Bất Bại’ Lâm Thanh Hà bất ngờ 'gây bão' mạng xã hội - Ảnh 1

Truyền thông Trung Quốc và châu Á từng dành vô số danh xưng mỹ miều để ca ngợi nhan sắc của bà như "Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong", "Mỹ nhân 50 năm có một"... Theo người hâm mộ, dù trong tạo hình nữ giới hay nam giới, Lâm Thanh Hà đều dễ dàng chinh phục người xem. Tuy nhiên, Lâm Thanh Hà lại nổi tiếng thị phi về đời tư, từng bị gắn mác "hồ ly tinh".

Lúc còn trẻ, nàng Đông Phương Bất Bại có mối quan hệ với nam diễn viên Tần Hán kéo dài 19 năm, kể từ lúc anh còn đang có gia đình hạnh phúc cho đến khi đã ly hôn, tuy vậy hai người chưa bao giờ tiến đến hôn nhân. Cô cũng từng đính hôn với Tần Tường Lâm vào năm 1980, sau đó hủy bỏ hôn ước.

Nhan sắc năm 19 tuổi của nàng ‘Đông Phương Bất Bại’ Lâm Thanh Hà bất ngờ 'gây bão' mạng xã hội - Ảnh 2Nhan sắc năm 19 tuổi của nàng ‘Đông Phương Bất Bại’ Lâm Thanh Hà bất ngờ 'gây bão' mạng xã hội - Ảnh 3Nhan sắc năm 19 tuổi của nàng ‘Đông Phương Bất Bại’ Lâm Thanh Hà bất ngờ 'gây bão' mạng xã hội - Ảnh 4

Đầu năm 2019, Lâm Thanh Hà vướng tin đồn bỏ chồng vì không chấp nhận được thói trăng hoa của chồng đại gia. Theo tin đồn, bà được trợ cấp ly hôn khoản tiền 2 tỷ USD Hong Kong (gần 6.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, chính người đẹp 5X đã phủ nhận tin.

Nhan sắc năm 19 tuổi của nàng ‘Đông Phương Bất Bại’ Lâm Thanh Hà bất ngờ 'gây bão' mạng xã hội - Ảnh 5

Hiện tại, ở tuổi 69, Lâm Thanh Hà không còn đóng phim. Bà gần như rút khỏi showbiz, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các sự kiện của ngành giải trí. Theo Yahoo, những năm gần đây, bà trở thành nhà văn, còn xuất bản sách. Ngoài ra, bà cũng thích luyện thư pháp và theo đuổi nghệ thuật kinh kịch.

Lâm Thanh Hà thường xuyên cập nhật cuộc sống hiện tại trên trang Weibo cá nhân. Bài đăng mới nhất vào ngày 14/4, trong đó bao gồm bức ảnh chụp cùng đàn em Dương Tử Quỳnh trong một sự kiện nhãn hàng.

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