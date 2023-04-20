Bà xã của Tô Hữu Bằng lộ diện sau nhiều năm 'sống ẩn', dân tình liền thốt lên 'hóa ra là người quen'!

Sao quốc tế 20/04/2023 13:34

Là ngôi sao nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ nhưng cuộc sống hôn nhân của Tô Hữu Bằng lại khá kín tiếng.

Tô Hữu Bằng của hiện tại chính là một trong những ngôi sao kỳ cựu trong giới giải trí Cbiz bên cạnh Triệu Vy, Lâm Tâm Như... Không chỉ thành công với âm nhạc, nam nghệ sĩ còn ghi dấu ấn trong loạt tác phẩm phim truyền hình. Vài năm gần đây, anh còn chuyển hướng sang làm đạo diễn với tác phẩm đầu tay "Tai trái".

Sự nghiệp hoành tráng, tài sản tiền tỷ nhưng đến giờ Tô Hữu Bằng vẫn chưa có tin thông báo kết hôn. Ở tuổi 50, nhiều người lo lắng vì anh mãi chẳng chịu yên bề gia thất. 

Tuy nhiên, điều mà nhiều người không biết là không chỉ sự nghiệp mỹ mãn mà đường tình cảm của anh cũng vô cùng suôn sẻ. Không có quá nhiều cẩu huyết, ngược lại có chút ngọt ngào đời thường cùng người yêu.

Bà xã của Tô Hữu Bằng lộ diện sau nhiều năm 'sống ẩn', dân tình liền thốt lên 'hóa ra là người quen'! - Ảnh 1Bà xã của Tô Hữu Bằng lộ diện sau nhiều năm 'sống ẩn', dân tình liền thốt lên 'hóa ra là người quen'! - Ảnh 2Bà xã của Tô Hữu Bằng lộ diện sau nhiều năm 'sống ẩn', dân tình liền thốt lên 'hóa ra là người quen'! - Ảnh 3

Theo một số nguồn tin tiết lộ rằng Tô Hữu Bằng thực sự đã lấy vợ từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, anh giấu kín thông tin này với tất cả mọi người. Nhiều người bắt đầu lùng sục về thân thế của bà xã tin đồn của Tô Hữu Bằng.

Sau bao nhiêu năm, vợ của Tô Hữu Bằng cuối cùng cũng lộ diện. Hóa ra vợ của Tô Hữu Bằng không phải minh tinh nổi tiếng nhưng lại là người quen với các fan. Cô chính là Amy - quản lý của Tô Hữu Bằng. Vì là người theo sát Tô Hữu Bằng bao lâu nay nên cả hai nảy sinh tình cảm và bí mật kết hôn. Sau khi biết tin, một số cư dân mạng cũng bình luận rằng họ thực sự hy vọng rằng cả hai sẽ có một đám cưới hoành tráng để thỏa mãn sự mong chờ của người hâm mộ.

Bà xã của Tô Hữu Bằng lộ diện sau nhiều năm 'sống ẩn', dân tình liền thốt lên 'hóa ra là người quen'! - Ảnh 4Bà xã của Tô Hữu Bằng lộ diện sau nhiều năm 'sống ẩn', dân tình liền thốt lên 'hóa ra là người quen'! - Ảnh 5

Tô Hữu Bằng sinh ra tại Đài Bắc và là một cậu con trai hiếu thảo, tài giỏi với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của gia đình. Song, anh quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật ở tuổi 20 khi tham gia tuyển chọn chương trình "Thanh xuân đối kháng" và thành công.

Trước khi trở thành diễn viên, Hữu Bằng từng là thành viên của nhóm nhạc nam Little Tigers. Thời điểm đó, khuôn mặt điển trai, trẻ trung mang chút ngây thơ của Tô Hữu Bằng đã khiến biết bao cô gái đem lòng si mê. Và giờ đây, sau hơn 25 năm, gương mặt của Tô Hữu Bằng vẫn chưa bao giờ "lão hóa".

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