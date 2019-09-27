Hiện cơ quan chức năng Đà Nẵng đang điều tra, làm rõ nghi án cô giáo bị sát hại vào tối 26/9. Chồng sắp cưới của nạn nhân cũng đang nguy kịch.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) xác nhận tối 26/9 trên địa bàn vừa xảy ra nghi án cô giáo bị sát hại trong nhà. Bên cạnh thi thể nạn nhân là người chồng sắp cưới bị thương nặng.

Nạn nhân tử vong được xác định là N.T.P.T (sinh năm 1994, ngụ phường Hòa Phát). Nam thanh niên bị thương là N.V.Q (sinh năm 1994, quê Nghệ An) là chồng sắp cưới của T.

Cô giáo bị sát hại sau vài tháng đính hôn với chồng sắp cưới - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Trí thức trẻ, chiều cùng ngày sau khi đi làm về, mẹ của T. thấy nhà khóa trái cửa, gọi nhưng không ai trả lời. Sau khi vào nhà, bà tá hỏa phát hiện T. và chồng sắp cưới nằm bất động trên sàn nhà, bên cạnh là một sợi dây và con dao dính máu.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ án mạng - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người phụ nữ này tri hô nhờ hàng xóm đến giúp đỡ. Phát hiện Q. còn thoi thóp nên mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Còn T. đã tử vong trước đó với vết thương ở bụng.

Theo thông tin trên Người lao động, T. là giáo viên 1 trường mầm non tại Đà Nẵng, còn Q. là công nhân. Cách đây vài tháng, T. và Q. vừa tổ chức đính hôn và dự kiến sẽ làm đám cưới vào năm sau.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này.

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