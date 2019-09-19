Liên quan đến vụ 2 nữ sinh bị sát hại ở Hà Nội, được biết nghi can là con út trong gia đình có 9 anh chị em. Dù nghèo bố mẹ vẫn cố vay tiền cho đi học.
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Nhiều ngày qua, vụ 2 nữ sinh bị sát hại ở Hà Nội nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Theo đó, nghi can Giàng A Dông (sinh năm 1996, trú tỉnh Điện Biên) đã tử vong sau khi tự đâm vào bụng và nhảy lầu tự tử.
Được biết, Giàng A Dông hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Hà Nội. Trong khi đó, 2 nạn nhân S.T.M.L (sinh năm 2000, trú tỉnh Điện Biên) và N.T.X (sinh năm 2000, trú tỉnh Hải Dương) là sinh viên của một trường cao đẳng. Trước đây, Dông và L. có mối quan hệ tình cảm với nhau và hầu hết người dân ở địa phương đều biết chuyện này. Dông và L. từng được xem là cặp đôi đẹp của bản. Không chỉ vậy, Dông còn là niềm tự hào của gia đình, của cả bản Háng Trở 2 vì là người duy nhất của bản đi học đại học.
Theo thông tin trên Trí thức trẻ, Dông là con út trong gia đình có 9 anh chị em. Bố mẹ làm nông nên gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Để có tiền cho con trai đi học, họ đã phải vay ngân hàng 300 triệu đồng với hy vọng khi con thành tài sẽ giúp đỡ gia đình, giúp đỡ quê hương. Không ai ngờ Dông lại gây ra vụ án mạng kinh hoàng đến vậy. Sau khi biết con trai gây chuyện tày trời, bố mẹ Dông đã gần như suy sụp.
Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 6 giờ sáng 16/9 đối tượng Giàng A Dông đến phòng trọ của L. tại phố Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội), sát hại L. và bạn cùng phòng. Sau khi gây án, Dông dùng dao tự sát nhưng không thành. Khoảng 2 - 3 phút sau, đối tượng này tiếp tục vùng dậy truy sát 3 cô bạn cùng phòng khác của L. nhưng may mắn tất cả đã chạy thoát kịp. Cuối cùng, Dông nhảy lầu tự tử và được người dân phát hiện, đưa đi bệnh viện nhưng tử vong sau đó.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.