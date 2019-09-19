Nhiều ngày qua, vụ 2 nữ sinh bị sát hại ở Hà Nội nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Theo đó, nghi can Giàng A Dông (sinh năm 1996, trú tỉnh Điện Biên) đã tử vong sau khi tự đâm vào bụng và nhảy lầu tự tử.

Dông là con út trong gia đình 9 người, là niềm hy vọng của cả gia đình - Ảnh: Internet

Được biết, Giàng A Dông hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Hà Nội. Trong khi đó, 2 nạn nhân S.T.M.L (sinh năm 2000, trú tỉnh Điện Biên) và N.T.X (sinh năm 2000, trú tỉnh Hải Dương) là sinh viên của một trường cao đẳng. Trước đây, Dông và L. có mối quan hệ tình cảm với nhau và hầu hết người dân ở địa phương đều biết chuyện này. Dông và L. từng được xem là cặp đôi đẹp của bản. Không chỉ vậy, Dông còn là niềm tự hào của gia đình, của cả bản Háng Trở 2 vì là người duy nhất của bản đi học đại học.