Hé lộ tin nhắn cuối cùng của nữ sinh tử vong cùng bạn dưới hồ: ‘Nếu tao chết thì đến thắp cho tao nén nhang’

Xã hội 18/09/2019 11:49

Sau khi phát hiện 1 nữ sinh tử vong dưới hồ, cơ quan chức năng tìm thấy thêm thi thể 1 học sinh khác. Trước đó, nữ sinh H. đã gửi tin nhắn có nội dung bất thường cho bạn.

Sáng nay, trao đổi với báo chí, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông cho biết vừa tìm thấy thi thể em N.T.H (16 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT Phan Bội Châu, xã Nam Dong, huyện Cư Jút) dưới hồ Trúc. Trước đó, chính quyền địa phương cũng vừa phát hiện thi thể 1 nữ sinh tử vong dưới hồ này.

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Cặp sách được phát hiện gần khu vực nữ sinh tử vong dưới hồ - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Zing, trước đó khoảng 17 giờ ngày 17/9, bảo vệ khu du lịch hồ Trúc (thị trấn Ea T’ling) đi kiểm tra xung quanh để chuẩn bị đóng cửa thì phát hiện có cặp sách và tư trang của học sinh.

Nghi có chuyện chẳng lành, người này nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương. Sau khi tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể em H.T.H (16 tuổi, học sinh lớp 11, trú tại thôn 14, xã Nam Dong) nổi trên mặt hồ, cách vị trí tìm thấy cặp sách không xa. 

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Cơ quan chức năng tìm được thi thể 2 học sinh tử vong dưới hồ - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, trước khi xảy ra sự việc, nữ sinh H. có nhắn cho bạn một tin nhắn với nội dung: “Mày cố gắng sống tốt, nếu tao chết thì đến thắp cho tao nén nhang”. Sau tin nhắn này, không ai có thể liên lạc được với H. 

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Tin nhắn nữ sinh H. gửi cho bạn trước khi được phát hiện tử vong - Ảnh: Infonet

Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi em H.T.H và giao cho gia đình tổ chức mai táng. Ngoài ra, công an cũng làm việc với người bạn nhận được tin nhắn từ H. để làm rõ nguyên nhân vụ việc học sinh đuối nước thương tâm.

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