Rùng mình với dòng trạng thái và tin nhắn nam thanh niên gửi người yêu cũ trước khi sát hại 2 nữ sinh tại Hà Nội

Xã hội 17/09/2019 16:08

Trước khi gây ra vụ án mạng kinh hoàng, sát hại hai nữ sinh trong phòng trọ, Giàng A Dông đã gửi cho người yêu hàng loạt tin nhắn với lời lẽ xúc phạm, đe dọa.

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng nam thanh niên sát hại 2 nữ sinh trong phòng trọ rồi tự tử, kẻ gây án là Giàng A Dông (sinh năm 1996, ngụ xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) đã tử vong. Dông đang là sinh viên năm 4 của một trường đại học ở Hà Nội.  

Được biết Giàng A Dông và Sùng Thị M.L (1 trong 2 nạn nhân) có quan hệ yêu đương khoảng 1 năm nay. Tuy nhiên, vì Dông ghen tuông thái quá nên M.L muốn chia tay. Sau khi chia tay, A Dông thường xuyên tìm gặp bạn gái cũ. Khi M.L tránh mặt thì đối tượng này gọi điện, nhắn tin bằng những từ ngữ tục tĩu để chửi bới, làm nhục cô gái. 

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Dòng trạng thái trên trang cá nhân và tin nhắn Giàng A Dông gửi người yêu cũ trước khi ra tay sát hại hai nữ sinh vài ngày - Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Chưa kể trên trang cá nhân, Dông từng viết một dòng trạng thái dài để mắng chửi M.L. “Tao chưa bao giờ yêu mày, tao nghĩ mày cũng ở Hà Nội thì giả vờ yêu thôi...". Theo Bảo vệ pháp luật, thời gian gần đây anh ta còn dọa sẽ sát hại người yêu cũ. Liên tục bị khủng bố tinh thần, M.L vô cùng hoảng sợ. 

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Sau khi truy sát người yêu, Giàng A Dông tự đâm mình, nhảy lầu tự tử - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, sáng 16/9, Giàng A Dông đến phòng trọ bạn gái cũ ở phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Sau đó, cả hai xảy ra tranh cãi. Dông đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người M.L khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng này nhìn thấy N.T.X sống chung phòng trọ với M.L liền cầm dao đâm X. khiến nạn nhân tử vong.

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Hiện trường xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, Dông tiếp tục cầm dao tự sát nhưng không chết nên đã đuổi theo truy sát 3 nữ sinh còn lại trong phòng. May mắn cả 3 đã chạy thoát. Thấy vậy, Dông nhảy từ tầng 5 xuống đất tự sát và bị thương nặng. Mặc dù được đưa vào bệnh viện E cấp cứu nhưng chỉ vài giờ sau đó, Giàng A Dông đã tử vong vì đa chấn thương.

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Liên quan đến vụ án kinh hoàng nam thanh niên sát hại 2 cô gái xảy ra vào sáng ngày 16/9, chiều 16/9 cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để làm rõ vụ việc.

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