Sau giờ dạy buổi sáng, trên đường trở về nhà thì cô giáo bị sát hại. Kết quả kiểm tra cho thấy trên người nạn nhân có nhiều vết thương nặng do vật sắc nhọn gây ra.

Hôm nay (23/9), trao đổi với báo chí, ông Đinh Trường Minh, Chủ tịch UBND xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra nghi án cô giáo bị sát hại.

Theo thông tin trên Dân trí, vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một người phụ nữ tại khu tái định cư Nam Hải (xã Sơn Hải).

Trên đường về nhà sau buổi dạy học, cô giáo nghi bị sát hại dã man - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin về vụ án mạng thương tâm, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Kết quả điều tra ban đầu xác định nạn nhân là cô N.T.L.T. (sinh năm 1978, trú xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng), hiện đang là giáo viên của một trường THCS trên địa bàn huyện Bảo Thắng. Được biết vào sáng cùng ngày, cô T. vẫn có mặt tại trường để dạy học. Sau khi kết thúc buổi dạy, trên đường về nhà thì cô T. gặp nạn.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương do hung khí sắc nhọn gây ra. Nhận định nữ giáo viên bị giết, cơ quan chức năng đã cử lực lượng truy xét. Ngoài ra, tại hiện trường công an không nhìn thấy phương tiện nạn nhân đã sử dụng. Được biết nạn nhân từng lập gia đình nhưng đã ly hôn, hiện sống độc thân.

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