Nữ giáo viên cấp 2 bị sát hại ở Lào Cai: Lý lịch bất hảo của gã chồng cũ tàn độc

Xã hội 24/09/2019 09:19

Liên quan đến vụ việc cô giáo bị sát hại ở Lào Cai, cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm là chồng cũ của nạn nhân. Được biết nguyên nhân dẫn đến án mạng là do mâu thuẫn về tiền bạc.

Trao đổi với báo chí vào tối qua (23/9), Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xác nhận đã bắt được nghi phạm trong vụ án cô giáo bị sát hại sau giờ tan trường.

Nạn nhân là cô Nguyễn Thị Lệ Thủy (41 tuổi, giáo viên cấp 2 ở xã Sơn Hải). Nghi phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng là Hoàng Tiến Dũng (45 tuổi, chồng cũ của nạn nhân, sống cùng địa phương). 

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Hung thủ trong vụ án cô giáo bị sát hại tại Lào Cai là chồng cũ của nạn nhân - Ảnh: Lào Cai Online

Theo chia sẻ của lãnh đạo xã Sơn Hải trên Zing, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do mâu thuẫn tiền bạc. Tại địa phương, Dũng có tiền án các tội về đánh bạc và ma túy. Sau khi sát hại vợ cũ, đối tượng Dũng tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương nhưng bị bắt lại. 

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 11 giờ 30 phút hôm qua (23/9), người dân địa phương phát hiện thi thể nữ giáo viên ở khu tái định cư Nam Hải, xã Sơn Hải nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên người nạn nhân có nhiều vết thương do hung khí gây ra.

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Sau khi kết thúc buổi dạy buổi sáng, cô Thủy về nhà thì bị sát hại - Ảnh: Internet

Xác định đây là một vụ án mạng nên Công an huyện Bảo Thắng đã nhanh chóng cử lực lượng điều tra, truy xét vụ việc. Nạn nhân được xác định là cô Nguyễn Thị Lệ Thủy, giáo viên cấp 2. Buổi sáng cùng ngày, cô Thủy vẫn đi dạy như bình thường. Trên đường trở về nhà thì xảy ra sự việc đau lòng.

Nữ giáo viên cấp 2 ở Lào Cai nghi bị sát hại sau giờ tan trường

Nữ giáo viên cấp 2 ở Lào Cai nghi bị sát hại sau giờ tan trường

Sau giờ dạy buổi sáng, trên đường trở về nhà thì cô giáo bị sát hại. Kết quả kiểm tra cho thấy trên người nạn nhân có nhiều vết thương nặng do vật sắc nhọn gây ra.

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Từ khóa:   Lào Cai mâu thuẫn tiền bạc chồng sát hại vợ

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